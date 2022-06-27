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https://tr.sputniknews.com/20220627/sahil-guvenlik-komutanligi-selde-mahsur-kalan-vatandasin-tahliye-edildigi-ani-paylasti-1058014286.html
Sahil Güvenlik Komutanlığı selde mahsur kalan vatandaşın tahliye edildiği anı paylaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığı selde mahsur kalan vatandaşın tahliye edildiği anı paylaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu’da sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşın helikopterle tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:23+0300
2022-06-27T22:23+0300
türkiye
sahil güvenlik komutanlığı
sel
kastamonu
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Selin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı tahliye edilme anının görüntülerini twitter üzerinden paylaştı.
türkiye
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sahil güvenlik komutanlığı, sel, kastamonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı selde mahsur kalan vatandaşın tahliye edildiği anı paylaştı

22:23 27.06.2022
© ÖZGÜR KAYA-AW655835Selin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti. Yaşlı kadının tahliye anları ekiplerin kamerasına yansıdı.
Selin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti. Yaşlı kadının tahliye anları ekiplerin kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© ÖZGÜR KAYA-AW655835
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu’da sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşın helikopterle tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.
Selin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tahliye edilme anının görüntülerini twitter üzerinden paylaştı.
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