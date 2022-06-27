https://tr.sputniknews.com/20220627/sahil-guvenlik-komutanligi-selde-mahsur-kalan-vatandasin-tahliye-edildigi-ani-paylasti-1058014286.html
Sahil Güvenlik Komutanlığı selde mahsur kalan vatandaşın tahliye edildiği anı paylaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığı selde mahsur kalan vatandaşın tahliye edildiği anı paylaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu’da sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşın helikopterle tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:23+0300
2022-06-27T22:23+0300
2022-06-27T22:23+0300
türkiye
sahil güvenlik komutanlığı
sel
kastamonu
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Selin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı tahliye edilme anının görüntülerini twitter üzerinden paylaştı.
türkiye
kastamonu
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sahil güvenlik komutanlığı, sel, kastamonu
Sahil Güvenlik Komutanlığı selde mahsur kalan vatandaşın tahliye edildiği anı paylaştı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu’da sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşın helikopterle tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.
Selin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tahliye edilme anının görüntülerini twitter üzerinden paylaştı.