Sedat Cezayirlioğlu: Fırat Nehri’ne bugün akan siyanür yüzünden Suriye ve Irak bize dava açabilir

‘’Maden sahipleri bölgeyi zehirledikleri gibi devlet kurumlarını da zehirliyorlar çünkü burada milyarlarca dolar para dönüyor. Erzincan Valiliğine 50 milyon TL bağış yapmışlardı. Maden şirketi diyor ki ‘’biz 8 yılda 133 milyon TL bağış yaptık’’.. Bu paraları neden dağıtıyorlar? Bu maden şaibeli bir madendir. Bu madenin yetkilisi bu maden açılmadan İliç Cumhuriyet Başsavcısını aylık 5 bin Dolar haraca bağlıyor. Bunu İlhan Cihaner açıklamıştı. Halkın yanında olması gereken, çevreyi ve insanları koruması gerekenler ABD ve Kanadalı maden şirketini koruyorlar. Maden şirketinin ödeyeceği ceza şirket sahiplerinin bir gecelik eğlence parası bile değil. Nehre karışan siyanürün etkisi bugün yarın çıkmaya başlayacak. Nehre karışan siyanürün zararlarını ülke olarak hepimiz çekeceğiz. Buradaki su uluslararası bir su. İleriki zamanlarda Suriye ve Irak bize dava açabilir. Türkiye bu sebeplerden dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanabilir.’’