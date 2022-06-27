https://tr.sputniknews.com/20220627/sifir-kovid-politikasinin-5-yil-daha-uygulanacaginin-teblig-edildigi-iddiasi-pekini-karistirdi-1058004104.html

'Sıfır Kovid politikasının 5 yıl daha uygulanacağının tebliğ edildiği' iddiası Pekin'i karıştırdı

'Sıfır Kovid politikasının 5 yıl daha uygulanacağının tebliğ edildiği' iddiası Pekin'i karıştırdı

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2022-06-27T19:03+0300

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Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Pekin Sekreteri Cai Qi'ye mal edilen 5 yıllık plan açıklamasında, sıfır Kovid politikasının gelecek 5 yıl daha yürürlükte kalacağından söz edildiği iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Zira sıfır Kovid politikası, herkese zorunlu toplu testten seyahat kısıtlamalarına ve eve kapanmaya dek çok sıkı önlemleri içeriyor. Sosyal medyada kopan büyük gürültüden anlaşıldığı kadarıyla, ÇKP Pekin Belediye Komitesi'nin resmi gazetesi olan Günlük Pekin (Beijing Daily) tarafından ilk olarak yayımlanan ve diğer devlete bağlı medya organları tarafından da haberleştirilen bildirimde, 'gelecek 5 yıl için' ifadesine yer verildi. İnfial üzerine 'gelecek 5 yıl için' ifadesini haberden çıkaran gazetenin genel yayın yönetmeni, bir yazım hatasının sözkonusu olduğunu savundu. Ama bu kez de devlete bağlı Pekin Medya Ağı TV'nin (BRTV) yayımladığı Cai Qi'nin konuşmasının ekran görüntüsü viral oldu. Bu yıl sıfır Kovid politikası yüzünden Şanghay ve Pekin'in milyonlarca sakini haftalarca evlerinde hapis kalırken, gıda dağıtımındaki organizasyon bozuklukları yüzünden pek çok kişi aç kaldıklarından şikayet etmiş, çeşitli protestolar düzenlenmişti. İngiliz basınına göre medyaya ilk düşen ÇKP bildiriminde şu ifadelere yer verildi: "Gelecek 5 yıl için salgını önlemenin ve kontrolün normalleştirilmesini çok sıkı tutacak olan Pekin, kentin müşterek önleme ve kontrol koordinasyon mekanizmasını ve enfeksiyon ortaya çıkar çıkmaz izolasyon, yönetim ve kontrol yoluyla virüsün dolaşımını ve transferini durdurmak için tasarlanmış olanlar da dahil olmak üzere acil müdahale sistemini sıkı şekilde idare etmeyi taahhüt eder. Buna konutların sıkı denetimlerinin devamı, düzenli testlerin normalleştirilmesi ve şehre giriş-çıkışların idaresi dahildir."Bu sözlerin ne anlama geldiği, haberin ilk veriliş şekli ve sonraki düzeltmesi, çevrimiçi Pekinliler arasında öfke, bezginlik ve kafa karışıklığına yol açtı.Bu arada devlet gözetimindeki Çin sosyal medya ağı Weibo'da 'gelecek 5 yıl içinde' ifadesinin etiketi yaklaşık 1 milyon kez görüntülendikten birkaç saat sonra ortadan kalktı.Bir Weibo kullanıcısı, "Çin'den kaçmak için geri sayım" derken, bir diğeri, "Salgınla mücadelenin nihai amacı normal hayata dönmek ve görünüşe göre herkes bunu unutmuş durumda" diye yakındı. Çinli yetkililer, 5 yıl referansı ve sonrasında kaldırılmasıyla ilgili ilk etapta açıklama yapmadı. Bazı gözlemciler, '5 yıl' ifadesinin, hükümet duyurularında sıklıkla kullanılan rutin bir terim olduğunu, ancak bu bağlamda bir zaman çizelgesi gibi göründüğünü ya da haberi ilk veren Günlük Pekin tarafından yanlışlıkla eklendiğini söyledi.

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