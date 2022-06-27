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https://tr.sputniknews.com/20220627/sinopta-saganak-etkili-oldu-bir-koy-valilik-karariyla-tedbir-amacli-bosaltildi-1057976688.html
Sinop'ta sağanak etkili oldu: Bir köy, valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı
Sinop'ta sağanak etkili oldu: Bir köy, valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı
Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu. Ayancık ilçesinde bir köy, valilik... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T05:59+0300
2022-06-27T05:59+0300
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sinop
ayancık
sağanak
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Sinop'ta gece saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili oldu.Kent merkezinde bazı iş ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ile Sinop Belediyesi ekipleri, bodrum katlara dolan suyu boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle yol güzergahlarında da hasar oluştu. Ekipler, hasar gören bölgelerde iş makineleriyle çalışma yaptı.Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise küçük çapta su baskınları yaşandı.Bu arada Ayancık ilçesinde Babaçay köyü valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı.Köy sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına bir bölümü ise ilçedeki bir yurda yerleştirildi.Vali Erol Karaömeroğlu ise beraberinde İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililerle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.Karaömeroğlu, ekiplerin çalışmalarını takip ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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sinop, ayancık, sağanak

Sinop'ta sağanak etkili oldu: Bir köy, valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı

05:59 27.06.2022
© İHA / ArşivGeçen yıl sel felaketinin yaşandığı Sinop
Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Sinop - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA / Arşiv
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Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu. Ayancık ilçesinde bir köy, valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı.
Sinop'ta gece saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili oldu.
Kent merkezinde bazı iş ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ile Sinop Belediyesi ekipleri, bodrum katlara dolan suyu boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle yol güzergahlarında da hasar oluştu. Ekipler, hasar gören bölgelerde iş makineleriyle çalışma yaptı.
Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise küçük çapta su baskınları yaşandı.
Bu arada Ayancık ilçesinde Babaçay köyü valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı.
Köy sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına bir bölümü ise ilçedeki bir yurda yerleştirildi.
Vali Erol Karaömeroğlu ise beraberinde İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililerle su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.
Karaömeroğlu, ekiplerin çalışmalarını takip ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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