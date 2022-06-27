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Sivas'ta kene can aldı
Sivas'ta kene can aldı
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-27T14:34+0300
yaşam
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı.Rahatsızlanan H.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti. H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.
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kene, sivas

Sivas'ta kene can aldı

14:34 27.06.2022
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı.
Rahatsızlanan H.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan
H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti. H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.
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