https://tr.sputniknews.com/20220627/sivasta-kene-can-aldi-1057993383.html

Sivas'ta kene can aldı

Sivas'ta kene can aldı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T14:34+0300

2022-06-27T14:34+0300

2022-06-27T14:34+0300

yaşam

kene

sivas

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı.Rahatsızlanan H.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti. H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.

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kene, sivas