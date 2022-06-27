https://tr.sputniknews.com/20220627/sivasta-kene-can-aldi-1057993383.html
Sivas'ta kene can aldı
Sivas'ta kene can aldı
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:34+0300
2022-06-27T14:34+0300
2022-06-27T14:34+0300
yaşam
kene
sivas
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı.Rahatsızlanan H.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti. H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kene, sivas
Sivas'ta kene can aldı
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı.
Rahatsızlanan H.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan
H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti. H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.