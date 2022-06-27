https://tr.sputniknews.com/20220627/sp-euro-bolgesi-icin-buyume-tahminlerini-dusurdu-1058014380.html

S&P, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini düşürdü

S&P, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Euro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2.7'den yüzde 2.6'ya ve 2023 yılı... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T22:24+0300

2022-06-27T22:24+0300

2022-06-27T22:24+0300

ekonomi

euro

euro bölgesi

enflasyon

büyüme

s&p

düşüş

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S&P'den yapılan açıklamada, yüksek enflasyonist baskılar nedeniyle Euro Bölgesi büyüme tahminlerinin düşürüldüğü aktarıldı.Açıklamada, Euro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya ve 2023 yılı beklentisinin yüzde 2,2'den yüzde 1,9'a indirildiği kaydedildi.Mevcut jeopolitik bağlamdan kaynaklanan yüksek enerji ve gıda fiyatları nedeniyle enflasyon tahminlerinin yükseltildiğine işaret edilen açıklamada, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat enflasyonunun bu yıl yüzde 7'ye ve gelecek yıl yüzde 3.4'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.S&P, daha önce yaptığı tahminlerde, bölgede enflasyonun bu yıl yüzde 6.4 ve 2023'te yüzde 3 olacağını öngörmüştü.'Tüketiciler satın alma güçleri üzerindeki baskıyı hissetmeye başladı'Açıklamada, düşük uluslararası talebin de büyümeyi yavaşlatmasının beklendiği kaydedildi.Tüketicilerin satın alma güçleri üzerindeki baskıyı hissetmeye başladığı belirtilen açıklamada, artan istihdam ve ücret artışlarının yükselen fiyatları telafi etmek için yeterli olmadığı aktarıldı.Açıklamada, salgın döneminde artan tasarrufların ve hizmetler için birikmiş talebin tüketimi bir süre daha artırmasının beklendiği kaydedilerek, finansal piyasalardaki çalkantının net servetleri azaltması nedeniyle harcamaların 3 ay öncesine göre daha az olacağı bildirildi.Büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, gaz sıkıntısının bu yıl daha belirgin hale gelebileceği ve bunun da tüketiciler için başka bir 'darbe' olabileceği vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220616/avusturyada-enflasyona-karsi-halka-geri-odeme-her-yurttasa-1000-euroya-varan-nakit-para-verilecek-1057491095.html

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euro, euro bölgesi, enflasyon, büyüme, s&p, düşüş