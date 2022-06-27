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SON DAKİKA| Stoltenberg: NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenberg-nato-mukabele-kuvvetinin-asker-sayisi-300-binin-uzerine-cikarilacak-1057993525.html
Stoltenberg: NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak
Stoltenberg: NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak
Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) asker sayısının neredeyse 10 kat... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:41+0300
2022-06-27T14:50+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
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NATO'nun 2002 Prag zirvesinde alınan kararla kurulan, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşan ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ilk kez görevlendirilen NATO Mukabele Kuvveti'nin devasa boyutta büyümeye gideceği açıklandı.
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nato, jens stoltenberg

Stoltenberg: NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak

14:41 27.06.2022 (güncellendi: 14:50 27.06.2022)
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Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) asker sayısının neredeyse 10 kat artırılacağını duyurdu.
NATO'nun 2002 Prag zirvesinde alınan kararla kurulan, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşan ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ilk kez görevlendirilen NATO Mukabele Kuvveti'nin devasa boyutta büyümeye gideceği açıklandı.
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