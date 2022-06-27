https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenberg-nato-mukabele-kuvvetinin-asker-sayisi-300-binin-uzerine-cikarilacak-1057993525.html

Stoltenberg: NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak

Stoltenberg: NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak

Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) asker sayısının neredeyse 10 kat... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T14:41+0300

2022-06-27T14:41+0300

2022-06-27T14:50+0300

ukrayna krizi

nato

jens stoltenberg

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NATO'nun 2002 Prag zirvesinde alınan kararla kurulan, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşan ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ilk kez görevlendirilen NATO Mukabele Kuvveti'nin devasa boyutta büyümeye gideceği açıklandı.

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2022

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nato, jens stoltenberg