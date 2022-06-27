https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenberg-nato-mukabele-kuvvetinin-asker-sayisi-300-binin-uzerine-cikarilacak-1057993525.html
Stoltenberg: NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak
Stoltenberg: NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak
Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) asker sayısının neredeyse 10 kat... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:41+0300
2022-06-27T14:41+0300
2022-06-27T14:50+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
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NATO'nun 2002 Prag zirvesinde alınan kararla kurulan, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşan ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ilk kez görevlendirilen NATO Mukabele Kuvveti'nin devasa boyutta büyümeye gideceği açıklandı.
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nato, jens stoltenberg
Stoltenberg: NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak
14:41 27.06.2022 (güncellendi: 14:50 27.06.2022) Abone ol
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Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) asker sayısının neredeyse 10 kat artırılacağını duyurdu.
NATO'nun 2002 Prag zirvesinde alınan kararla kurulan, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşan ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ilk kez görevlendirilen NATO Mukabele Kuvveti'nin devasa boyutta büyümeye gideceği açıklandı.