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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenberg-turkiye-finlandiya-ve-isvec-liderlerinin-davetimi-kabul-etmelerine-sevindim-1057996687.html
Stoltenberg: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in zirve davetimi kabul etmelerine sevindim
Stoltenberg: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in zirve davetimi kabul etmelerine sevindim
Madrid zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya ile İsveç liderlerinin kendisinin görüşme... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T15:45+0300
2022-06-27T15:59+0300
ukrayna krizi
jens stoltenberg
nato
madrid
türkiye
isveç
finlandiya
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek zirve öncesinde Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına ilişkin, "Bu konuda ilerleme kaydetmeyi amaçlıyoruz" dedi. 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, bugün de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüşeceğini ifade eden Stoltenberg ayrıca bugün üç ülkeden üst düzey yetkililerin NATO karargahında görüşme yapacağını söyledi.Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Finlandiya) Cumhurbaşkanı (Sauli) Niinisto ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşme davetimi kabul etmelerine sevindim" diye konuştu. Bir soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için çok çalıştıklarını ancak bir tarih veremeyeceğini, zirvenin de bu anlamda bir son tarih niteliği taşımadığını vurguladı.Ukrayna'nın buğdayının ihraç edilmesi konusuna da değinen Stoltenberg, çeşitli NATO ülkelerinin bunun için çaba sarf ettiğini vurguladı. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve Türkiye, gemilerin Karadeniz'den geçebilmesi ve buğdayın Ukrayna'dan çıkarılması için bir yol bulmak amacıyla aktif rol oynuyor" diye konuştu. Erdoğan ve Biden görüşebilirBu arada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid'de zirve kapsamında görüşebileceğini ama henüz planlı bir görüşme olmadığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenberg-nato-mukabele-kuvvetinin-asker-sayisi-300-binin-uzerine-cikarilacak-1057993525.html
https://tr.sputniknews.com/20220627/finlandiya-ve-isvec-liderleri-yarin-erdogan-ile-nato-uyelik-gundemini-gorusecek-1057980137.html
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jens stoltenberg, nato, madrid, türkiye, isveç, finlandiya

Stoltenberg: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in zirve davetimi kabul etmelerine sevindim

15:45 27.06.2022 (güncellendi: 15:59 27.06.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Madrid zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya ile İsveç liderlerinin kendisinin görüşme talebine olumlu yanıt verdiğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek zirve öncesinde Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına ilişkin, "Bu konuda ilerleme kaydetmeyi amaçlıyoruz" dedi. 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, bugün de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüşeceğini ifade eden Stoltenberg ayrıca bugün üç ülkeden üst düzey yetkililerin NATO karargahında görüşme yapacağını söyledi.
German army soldiers who are members of the Stabilisation forces line up at the barracks Erzgebirgskaserne in Marienberg, eastern Germany, on April 10, 2015, during a military exercise Noble Jump that is part of Nato Response Force - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
Ukrayna krizi
Rusya'ya karşı NATO güçleri yeniden yapılanıyor: NATO Mukabele Kuvveti asker sayısı 300 bini geçecek
14:41
Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Finlandiya) Cumhurbaşkanı (Sauli) Niinisto ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşme davetimi kabul etmelerine sevindim" diye konuştu.
Bir soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için çok çalıştıklarını ancak bir tarih veremeyeceğini, zirvenin de bu anlamda bir son tarih niteliği taşımadığını vurguladı.
Ukrayna'nın buğdayının ihraç edilmesi konusuna da değinen Stoltenberg, çeşitli NATO ülkelerinin bunun için çaba sarf ettiğini vurguladı. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve Türkiye, gemilerin Karadeniz'den geçebilmesi ve buğdayın Ukrayna'dan çıkarılması için bir yol bulmak amacıyla aktif rol oynuyor" diye konuştu.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
Salı günü Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya 4'lü zirvesi yapılacak
10:18

Erdoğan ve Biden görüşebilir

Bu arada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid'de zirve kapsamında görüşebileceğini ama henüz planlı bir görüşme olmadığını açıkladı.
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