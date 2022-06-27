https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenberg-turkiye-finlandiya-ve-isvec-liderlerinin-davetimi-kabul-etmelerine-sevindim-1057996687.html
Stoltenberg: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in zirve davetimi kabul etmelerine sevindim
Stoltenberg: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in zirve davetimi kabul etmelerine sevindim
Madrid zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya ile İsveç liderlerinin kendisinin görüşme... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T15:45+0300
2022-06-27T15:45+0300
2022-06-27T15:59+0300
ukrayna krizi
jens stoltenberg
nato
madrid
türkiye
isveç
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057997321_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4f0a4ae56a9b947e52ff390bc0f4c7b9.jpg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek zirve öncesinde Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına ilişkin, "Bu konuda ilerleme kaydetmeyi amaçlıyoruz" dedi. 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, bugün de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüşeceğini ifade eden Stoltenberg ayrıca bugün üç ülkeden üst düzey yetkililerin NATO karargahında görüşme yapacağını söyledi.Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Finlandiya) Cumhurbaşkanı (Sauli) Niinisto ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşme davetimi kabul etmelerine sevindim" diye konuştu. Bir soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için çok çalıştıklarını ancak bir tarih veremeyeceğini, zirvenin de bu anlamda bir son tarih niteliği taşımadığını vurguladı.Ukrayna'nın buğdayının ihraç edilmesi konusuna da değinen Stoltenberg, çeşitli NATO ülkelerinin bunun için çaba sarf ettiğini vurguladı. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve Türkiye, gemilerin Karadeniz'den geçebilmesi ve buğdayın Ukrayna'dan çıkarılması için bir yol bulmak amacıyla aktif rol oynuyor" diye konuştu. Erdoğan ve Biden görüşebilirBu arada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid'de zirve kapsamında görüşebileceğini ama henüz planlı bir görüşme olmadığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenberg-nato-mukabele-kuvvetinin-asker-sayisi-300-binin-uzerine-cikarilacak-1057993525.html
https://tr.sputniknews.com/20220627/finlandiya-ve-isvec-liderleri-yarin-erdogan-ile-nato-uyelik-gundemini-gorusecek-1057980137.html
madrid
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057997321_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4535873e1f2fd95f764ce9b8ba3f716e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jens stoltenberg, nato, madrid, türkiye, isveç, finlandiya
Stoltenberg: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in zirve davetimi kabul etmelerine sevindim
15:45 27.06.2022 (güncellendi: 15:59 27.06.2022) Abone ol
Madrid zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya ile İsveç liderlerinin kendisinin görüşme talebine olumlu yanıt verdiğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek zirve öncesinde Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına ilişkin, "Bu konuda ilerleme kaydetmeyi amaçlıyoruz" dedi. 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, bugün de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüşeceğini ifade eden Stoltenberg ayrıca bugün üç ülkeden üst düzey yetkililerin NATO karargahında görüşme yapacağını söyledi.
Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Finlandiya) Cumhurbaşkanı (Sauli) Niinisto ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşme davetimi kabul etmelerine sevindim" diye konuştu.
Bir soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için çok çalıştıklarını ancak bir tarih veremeyeceğini, zirvenin de bu anlamda bir son tarih niteliği taşımadığını vurguladı.
Ukrayna'nın buğdayının ihraç edilmesi konusuna da değinen Stoltenberg, çeşitli NATO ülkelerinin bunun için çaba sarf ettiğini vurguladı. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve Türkiye, gemilerin Karadeniz'den geçebilmesi ve buğdayın Ukrayna'dan çıkarılması için bir yol bulmak amacıyla aktif rol oynuyor" diye konuştu.
Erdoğan ve Biden görüşebilir
Bu arada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid'de zirve kapsamında görüşebileceğini ama henüz planlı bir görüşme olmadığını açıkladı.