https://tr.sputniknews.com/20220627/stoltenbergden-turkiye-aciklamasi-bir-anlasma-uzerinde-calisiyoruz-1058004066.html

Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz

Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, güvenlik... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T19:02+0300

2022-06-27T19:02+0300

2022-06-27T19:16+0300

nato

jens stoltenberg

finlandiya

isveç

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK'nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye'den daha fazla saldırıya uğramadı" dedi.İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanabileceğini umuyorum. İsveç teröre karşı güçlü duruşunu korumaya devam edecek, teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak." ifadelerini kullandı.

finlandiya

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nato, jens stoltenberg, finlandiya, isveç