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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Bakü’de başladı
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Bakü’de başladı
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü’de başladı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T10:04+0300
2022-06-27T10:04+0300
2022-06-27T10:06+0300
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azerbaycan
kazakistan
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti.Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Uskenbayev Kairbekive Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi katıldı. Toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.
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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Bakü’de başladı
10:04 27.06.2022 (güncellendi: 10:06 27.06.2022) Abone ol
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü’de başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti.
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Uskenbayev Kairbekive Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi katıldı.
Toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.