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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Bakü’de başladı
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Bakü’de başladı
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü’de başladı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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kazakistan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti.Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Uskenbayev Kairbekive Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi katıldı. Toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.
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azerbaycan, kazakistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Bakü’de başladı

10:04 27.06.2022 (güncellendi: 10:06 27.06.2022)
© İHA / KAMİL NADİRLİMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA / KAMİL NADİRLİ
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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü’de başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti.
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Uskenbayev Kairbekive Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi katıldı.
Toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.
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