https://tr.sputniknews.com/20220627/turkiye-azerbaycan-kazakistan-uclu-disisleri-ve-ulastirma-bakanlari-toplantisi-bakude-basladi-1057979430.html

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Bakü’de başladı

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Bakü’de başladı

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü’de başladı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T10:04+0300

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dünya

azerbaycan

kazakistan

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitti.Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Uskenbayev Kairbekive Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi katıldı. Toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

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azerbaycan, kazakistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu