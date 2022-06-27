Dr. Le Phuoc Minh: ‘Türkiye, Vietnam için Ortadoğu’ya açılan altın kapı gibi’

“1997’de başlayan ve günümüze kadar süren ikinci aşamada, iki ülke arasındaki ilişkiler sürekli gelişti. Son 10 yılda Türkiye, dış politikasının doğu kanadına büyük dikkat ayırıyor ve Vietnam, ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ülkeleri arasında Türkiye’nin önemli ortaklarından biri. İki ülke arasındaki ticaret belirgin şekilde büyüyerek 2010 yılında 1 milyar dolara, günümüzde de 3 milyar dolara yükseldi. Fakat Vietnam, Türkiye’yle ticarette fazla veriyor ve bu durum, her iki ülkenin hükümetlerini endişelendiriyor. Türkiye’nin Vietnam’daki yatırım faaliyeti 100 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu da, Kore, Japonya veya Singapur ile kıyaslandığında çok mütevazı bir rakam. Vietnam’ın büyük yatırımcıları da henüz Türkiye pazarına gelmedi. Bence Vietnam Türkiye'yi Ortadoğu'ya açılan bir kapı olarak görüyorsa, her iki ülkenin de ticarete ve yatırıma kesinlikle daha fazla önem vermesi gerekiyor.”