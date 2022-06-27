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Ümit Özat'ın YouTube yayınında konuk yorumcu sandalyeden düştü
Ümit Özat'ın YouTube yayınında konuk yorumcu sandalyeden düştü
Eski Fenerbahçe ve Türkiye milli takım futbolcusu Ümit Özat, Youtube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuk futbol yorumcusu Musa Yıldız'ın sandalyeden... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T10:38+0300
2022-06-27T10:49+0300
yaşam
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düşmek
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Futbol yorumcusu Musa Yıldız, Eski Fenerbahçe ve Türkiye milli takım futbolcusu Ümit Özat'ın Youtube yayınına katıldı. Yayın esnasında aniden sandalyesinden düşen Musa Yıldız, Ümit Özat'ı gülme krizine soktu. Yıldız, yayın sırasında sandalyesinden düşünce, Ümit Özat birkaç kere “Musa aman ne oldu sana?” diyerek Musa Yıldız’a seslendi.Musa Yıldız’dan ses alamayınca “İnşallah kötü bir şey yoktur” diyen Ümit Özat bu anlardan sonra gülmeye başladı.Ümit Özat gülerek, “Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Allah’ım sen beni affet” diyerek sözlerine devam eden Özat, gülme krizine girdi. Yıldız daha sonra tripod’unun kırıldığını söyledi.
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ümit özat, youtube, düşmek

Ümit Özat'ın YouTube yayınında konuk yorumcu sandalyeden düştü

10:38 27.06.2022 (güncellendi: 10:49 27.06.2022)
© FlickrÜmit Özat
Ümit Özat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© Flickr
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Eski Fenerbahçe ve Türkiye milli takım futbolcusu Ümit Özat, Youtube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuk futbol yorumcusu Musa Yıldız'ın sandalyeden düşmesi üzerine gülme krizine girdi.
Futbol yorumcusu Musa Yıldız, Eski Fenerbahçe ve Türkiye milli takım futbolcusu Ümit Özat'ın Youtube yayınına katıldı. Yayın esnasında aniden sandalyesinden düşen Musa Yıldız, Ümit Özat'ı gülme krizine soktu.
Yıldız, yayın sırasında sandalyesinden düşünce, Ümit Özat birkaç kere “Musa aman ne oldu sana?” diyerek Musa Yıldız’a seslendi.
Musa Yıldız’dan ses alamayınca “İnşallah kötü bir şey yoktur” diyen Ümit Özat bu anlardan sonra gülmeye başladı.
Ümit Özat gülerek, “Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Allah’ım sen beni affet” diyerek sözlerine devam eden Özat, gülme krizine girdi.
Yıldız daha sonra tripod’unun kırıldığını söyledi.
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