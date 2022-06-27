https://tr.sputniknews.com/20220627/umit-ozatin-youtube-yayininda-konuk-yorumcu-sandalyeden-dustu-1057980738.html

Ümit Özat'ın YouTube yayınında konuk yorumcu sandalyeden düştü

Ümit Özat'ın YouTube yayınında konuk yorumcu sandalyeden düştü

Eski Fenerbahçe ve Türkiye milli takım futbolcusu Ümit Özat, Youtube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuk futbol yorumcusu Musa Yıldız'ın sandalyeden... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T10:38+0300

2022-06-27T10:38+0300

2022-06-27T10:49+0300

yaşam

ümit özat

youtube

düşmek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1044130176_2:0:1202:675_1920x0_80_0_0_a5c42bba78c3619adc4bcb27b78f8c30.jpg

Futbol yorumcusu Musa Yıldız, Eski Fenerbahçe ve Türkiye milli takım futbolcusu Ümit Özat'ın Youtube yayınına katıldı. Yayın esnasında aniden sandalyesinden düşen Musa Yıldız, Ümit Özat'ı gülme krizine soktu. Yıldız, yayın sırasında sandalyesinden düşünce, Ümit Özat birkaç kere “Musa aman ne oldu sana?” diyerek Musa Yıldız’a seslendi.Musa Yıldız’dan ses alamayınca “İnşallah kötü bir şey yoktur” diyen Ümit Özat bu anlardan sonra gülmeye başladı.Ümit Özat gülerek, “Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Allah’ım sen beni affet” diyerek sözlerine devam eden Özat, gülme krizine girdi. Yıldız daha sonra tripod’unun kırıldığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220618/abd-baskani-biden-bisikletten-dustu-1057599519.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ümit özat, youtube, düşmek