https://tr.sputniknews.com/20220627/urdunde-tanker-patlamasi-10-kisi-oldu-250den-fazla-kisi-1058006194.html

Ürdün'de tanker patlaması: 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı

Ürdün'de tanker patlaması: 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı

Ürdün'ün Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T19:50+0300

2022-06-27T19:50+0300

2022-06-27T20:05+0300

ürdün

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Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gaz sızıntısı meydana geldi.Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 250'den fazla kişinin da yaralandığı belirtildi.Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Akabe limanında meydana gelen zehirli gaz sızıntısının ardından hava tahliye uçaklarının sevk edildiğini duyurdu.Kentte sirenlerin çalındığı ve vatandaşlara tüm pencere ve kapıların kapatılması çağrısı yapıldı.

ürdün

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2022

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ürdün