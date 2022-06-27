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Ürdün'de tanker patlaması: 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı
Ürdün'de tanker patlaması: 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı
Ürdün'ün Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T19:50+0300
2022-06-27T20:05+0300
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Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gaz sızıntısı meydana geldi.Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 250'den fazla kişinin da yaralandığı belirtildi.Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Akabe limanında meydana gelen zehirli gaz sızıntısının ardından hava tahliye uçaklarının sevk edildiğini duyurdu.Kentte sirenlerin çalındığı ve vatandaşlara tüm pencere ve kapıların kapatılması çağrısı yapıldı.
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Ürdün'de tanker patlaması: 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı

19:50 27.06.2022 (güncellendi: 20:05 27.06.2022)
© FacebookÜrdün'de tanker patlaması: 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı
Ürdün'de tanker patlaması: 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
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Ürdün'ün Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı.
Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gaz sızıntısı meydana geldi.
Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 250'den fazla kişinin da yaralandığı belirtildi.
Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Akabe limanında meydana gelen zehirli gaz sızıntısının ardından hava tahliye uçaklarının sevk edildiğini duyurdu.
Kentte sirenlerin çalındığı ve vatandaşlara tüm pencere ve kapıların kapatılması çağrısı yapıldı.
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