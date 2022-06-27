https://tr.sputniknews.com/20220627/vali-hochul-new-york-abdde-kurtaj-icin-guvenli-liman-olacak-1057977862.html
Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için güvenli liman olacak
Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için güvenli liman olacak
New York Valisi Kathy Hochul, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T08:26+0300
2022-06-27T08:26+0300
2022-06-27T08:29+0300
dünya
kürtaj
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Hochul, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletteki kürtaj hizmetlerinin güçlendirilmesi için 35 milyon dolar bütçe ayıracaklarını belirtti. New York eyaletinin kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar için 'güvenli liman' olacağını ifade eden Hochul, kürtaj hakkı elinden alınan kadınların New York'ta bu haktan yararlanabileceğini söyledi. ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı iptal etti. Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.
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kürtaj, abd, new york
Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için güvenli liman olacak
08:26 27.06.2022 (güncellendi: 08:29 27.06.2022) Abone ol
New York Valisi Kathy Hochul, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı bozmasının ardından New York eyaletinin kürtaja ihtiyaç duyan tüm kadınlar için 'güvenli liman' olacağını söyledi.
Hochul, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletteki kürtaj hizmetlerinin güçlendirilmesi için 35 milyon dolar bütçe ayıracaklarını belirtti.
New York eyaletinin kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar için 'güvenli liman' olacağını ifade eden Hochul, kürtaj hakkı elinden alınan kadınların New York'ta bu haktan yararlanabileceğini söyledi.
ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı iptal etti.
Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.