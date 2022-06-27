Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220627/vali-hochul-new-york-abdde-kurtaj-icin-guvenli-liman-olacak-1057977862.html
Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için güvenli liman olacak
Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için güvenli liman olacak
New York Valisi Kathy Hochul, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T08:26+0300
2022-06-27T08:29+0300
dünya
kürtaj
abd
new york
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057977941_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_53f786ac410282dd6080b6f084d7ec8e.jpg
Hochul, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletteki kürtaj hizmetlerinin güçlendirilmesi için 35 milyon dolar bütçe ayıracaklarını belirtti. New York eyaletinin kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar için 'güvenli liman' olacağını ifade eden Hochul, kürtaj hakkı elinden alınan kadınların New York'ta bu haktan yararlanabileceğini söyledi. ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı iptal etti. Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057977941_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ef4e0295fac4dc5c72192cee9d7c9e05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kürtaj, abd, new york

Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için güvenli liman olacak

08:26 27.06.2022 (güncellendi: 08:29 27.06.2022)
© AFP 2022 / ROY ROCHLINNew York- Kürtaj
New York- Kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / ROY ROCHLIN
Abone olTelegram
New York Valisi Kathy Hochul, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı bozmasının ardından New York eyaletinin kürtaja ihtiyaç duyan tüm kadınlar için 'güvenli liman' olacağını söyledi.
Hochul, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletteki kürtaj hizmetlerinin güçlendirilmesi için 35 milyon dolar bütçe ayıracaklarını belirtti.
New York eyaletinin kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar için 'güvenli liman' olacağını ifade eden Hochul, kürtaj hakkı elinden alınan kadınların New York'ta bu haktan yararlanabileceğini söyledi.
ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı iptal etti.
Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала