https://tr.sputniknews.com/20220627/vali-hochul-new-york-abdde-kurtaj-icin-guvenli-liman-olacak-1057977862.html

Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için güvenli liman olacak

Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için güvenli liman olacak

New York Valisi Kathy Hochul, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T08:26+0300

2022-06-27T08:26+0300

2022-06-27T08:29+0300

dünya

kürtaj

abd

new york

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Hochul, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletteki kürtaj hizmetlerinin güçlendirilmesi için 35 milyon dolar bütçe ayıracaklarını belirtti. New York eyaletinin kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar için 'güvenli liman' olacağını ifade eden Hochul, kürtaj hakkı elinden alınan kadınların New York'ta bu haktan yararlanabileceğini söyledi. ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararı'nı iptal etti. Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

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kürtaj, abd, new york