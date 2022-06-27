https://tr.sputniknews.com/20220627/zonguldakta-sel-haberi-sunan-trt-muhabiri-canli-yayinda-rogara-dustu-1057986851.html

Sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT Haber muhabiri, Zonguldak'ta rögar akıntılarını gösterdiği sırada açık kalan rögar kapağı üzerine düştü. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

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2022-06-27T13:05+0300

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yaşam

rögar

zonguldak

sel

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Meteorolojinin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış düştü. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.

zonguldak

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rögar, zonguldak, sel