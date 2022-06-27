https://tr.sputniknews.com/20220627/zonguldakta-sel-haberi-sunan-trt-muhabiri-canli-yayinda-rogara-dustu-1057986851.html
Sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
Sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
TRT Haber muhabiri, Zonguldak'ta rögar akıntılarını gösterdiği sırada açık kalan rögar kapağı üzerine düştü. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:05+0300
2022-06-27T13:05+0300
2022-06-27T13:08+0300
yaşam
rögar
zonguldak
sel
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Meteorolojinin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış düştü. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.
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rögar, zonguldak, sel
Sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
13:05 27.06.2022 (güncellendi: 13:08 27.06.2022) Abone ol
TRT Haber muhabiri, Zonguldak'ta rögar akıntılarını gösterdiği sırada açık kalan rögar kapağı üzerine düştü.
Meteorolojinin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış düştü. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.
Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.