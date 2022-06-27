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Sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
Sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
TRT Haber muhabiri, Zonguldak'ta rögar akıntılarını gösterdiği sırada açık kalan rögar kapağı üzerine düştü. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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Meteorolojinin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış düştü. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.
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rögar, zonguldak, sel

Sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

13:05 27.06.2022 (güncellendi: 13:08 27.06.2022)
© TRT HaberRögarın üzerine düşen TRT Haber muhabiri
Rögarın üzerine düşen TRT Haber muhabiri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© TRT Haber
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TRT Haber muhabiri, Zonguldak'ta rögar akıntılarını gösterdiği sırada açık kalan rögar kapağı üzerine düştü.
Meteorolojinin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış düştü. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.
Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.
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