https://tr.sputniknews.com/20220628/13-yasindaki-ogrenci-okuldaki-kavgada-yumruk-yedi-gecici-gorme-kaybi-yasadi-1058039892.html

13 yaşındaki öğrenci okuldaki kavgada yumruk yedi: 'Geçici görme kaybı yaşadı'

13 yaşındaki öğrenci okuldaki kavgada yumruk yedi: 'Geçici görme kaybı yaşadı'

İstanbul Esenyurt'ta, 13 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencileri arasında çıkan tartışmada Oktay Ç. "Kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek M.E.Ş.'yi dövdü... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T13:04+0300

2022-06-28T13:04+0300

2022-06-28T13:04+0300

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İstanbul'da Esenyurt Ortaokulu'nda 13 yaşındaki son sınıf öğrencileri arasında çıkan tartışmada bir öğrenci, yumruklu saldırı sonucu geçici görme kaybı yaşadı. İddiaya göre, 26 Mayıs'ta bir arkadaşını da yanına alan Oktay Ç., "Kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek M.E.Ş.'yi dövdü. Okuldaki bir öğretmen olaya müdahale ederek sonlandırırken, M.E.Ş. annesi tarafından hastaneye götürüldü.Geçici görme kaybı yaşıyorBaba Bilal Şahin, dayak yemesi sonrası çocuğunun hemen hastaneye götürülmediğini ve sol gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle geçici görme kaybı yaşadığını ileri sürdü.M.E.Ş., Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına göz bandıyla girdi.Ortaokul öğrencisi M.E.Ş., olayı şöyle anlattı:'Sağlıkçı olmak istiyordu'Baba Bilal Şahin de, oğlunun aldığı darbelerden dolayı sol gözünde görme kaybı olduğunu belirterek, ''Şu an bir gözü uzağı göremiyor, yakını da bulanık görüyor. Güzel hedefleri vardı, sağlıkçı olmak istiyordu'' diye konuştu.

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türkiye, istanbul, görme yetisi, öğrenci, okul