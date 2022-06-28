Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220628/29-ilde-demir-yumruk-operasyonu-erol-evcilin-de-aralarinda-oldugu-250-kisi-gozaltinda-1058028347.html
29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: Erol Evcil'in de aralarında olduğu 250 kişi gözaltında
29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: Erol Evcil'in de aralarında olduğu 250 kişi gözaltında
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik, "Demir Yumruk" operasyonunda 250... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T09:17+0300
2022-06-28T09:17+0300
türkiye
erol evcil
operasyon
dolandırıcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104184/61/1041846172_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_da5f61b389213acafd1824bd0667ca18.jpg
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu'nun da (Evcil) aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Demir Çelik Sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri , MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirleri uygulandı. Bu çalışmaların sonucunda Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.TEKEL OLUŞTURMUŞLARSuç örtülerinin 'demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları' belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONÇalışmalar sonucunda bu sabah Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.Erol Evcil geçen sene tahliye edilmişti'Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladığı ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçlamasıyla 2015'te tutuklanan iş insanı Erol Evcil, geçen sene nisan ayında tahliye edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20200416/alattin-cakici-yeni-infaz-yasasi-kapsaminda-tahliye-edildi-1041841058.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104184/61/1041846172_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_905f5bd85d9a1d724ff0422fd3615227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erol evcil , operasyon, dolandırıcılık

29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: Erol Evcil'in de aralarında olduğu 250 kişi gözaltında

09:17 28.06.2022
© DHAErol Evcil
Erol Evcil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik, "Demir Yumruk" operasyonunda 250 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor.
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu'nun da (Evcil) aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Demir Çelik Sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri , MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.
Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirleri uygulandı. Bu çalışmaların sonucunda Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.
TEKEL OLUŞTURMUŞLAR
Suç örtülerinin 'demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları' belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.
29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çalışmalar sonucunda bu sabah Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.
Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Erol Evcil geçen sene tahliye edilmişti

'Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladığı ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçlamasıyla 2015'te tutuklanan iş insanı Erol Evcil, geçen sene nisan ayında tahliye edilmişti.
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2020
DÜNYA
Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında tahliye edildi
16 Nisan 2020, 01:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала