https://tr.sputniknews.com/20220628/29-ilde-demir-yumruk-operasyonu-erol-evcilin-de-aralarinda-oldugu-250-kisi-gozaltinda-1058028347.html

29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: Erol Evcil'in de aralarında olduğu 250 kişi gözaltında

29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: Erol Evcil'in de aralarında olduğu 250 kişi gözaltında

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik, "Demir Yumruk" operasyonunda 250... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T09:17+0300

2022-06-28T09:17+0300

2022-06-28T09:17+0300

türkiye

erol evcil

operasyon

dolandırıcılık

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Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu'nun da (Evcil) aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Demir Çelik Sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri , MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirleri uygulandı. Bu çalışmaların sonucunda Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.TEKEL OLUŞTURMUŞLARSuç örtülerinin 'demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları' belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONÇalışmalar sonucunda bu sabah Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.Erol Evcil geçen sene tahliye edilmişti'Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladığı ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçlamasıyla 2015'te tutuklanan iş insanı Erol Evcil, geçen sene nisan ayında tahliye edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20200416/alattin-cakici-yeni-infaz-yasasi-kapsaminda-tahliye-edildi-1041841058.html

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erol evcil , operasyon, dolandırıcılık