https://tr.sputniknews.com/20220628/3600-ek-gosterge-ile-ogrenci-affini-kapsayan-torba-kanun-teklifi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1058065513.html
3600 ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
3600 ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
3600 ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T21:13+0300
2022-06-28T21:13+0300
2022-06-28T21:18+0300
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tbmm
3600 ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
21:13 28.06.2022 (güncellendi: 21:18 28.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
3600 ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.