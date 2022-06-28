https://tr.sputniknews.com/20220628/38-ayri-suctan-arama-kaydi-bulunan-cocuk-katili-bazanin-altinda-yakalandi-1058047637.html

38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan çocuk katili, bazanın altında yakalandı

38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan çocuk katili, bazanın altında yakalandı

Iğdır'da bir çocuğu 'kasten öldürme' suçundan aranan Sabri Demir, evinde saklandığı bazada yakalandı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T15:48+0300

2022-06-28T15:48+0300

2022-06-28T15:48+0300

yaşam

çocuk cinayeti

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu ''kasten öldürme'' ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirleyerek kaldığı eve baskın yaptı.Demir, saklandığı bazanın içinde yakalandı.Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Bu arada jandarma ekipleri Demir'in evinin bahçesinde bulunan motosikletin 2018’de çalındığını belirleyerek, sahibine teslim etti.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çocuk cinayeti