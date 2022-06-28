https://tr.sputniknews.com/20220628/38-ayri-suctan-arama-kaydi-bulunan-cocuk-katili-bazanin-altinda-yakalandi-1058047637.html
38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan çocuk katili, bazanın altında yakalandı
38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan çocuk katili, bazanın altında yakalandı
Iğdır'da bir çocuğu 'kasten öldürme' suçundan aranan Sabri Demir, evinde saklandığı bazada yakalandı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:48+0300
2022-06-28T15:48+0300
2022-06-28T15:48+0300
yaşam
çocuk cinayeti
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu ''kasten öldürme'' ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirleyerek kaldığı eve baskın yaptı.Demir, saklandığı bazanın içinde yakalandı.Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Bu arada jandarma ekipleri Demir'in evinin bahçesinde bulunan motosikletin 2018’de çalındığını belirleyerek, sahibine teslim etti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
çocuk cinayeti
38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan çocuk katili, bazanın altında yakalandı
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Iğdır'da bir çocuğu 'kasten öldürme' suçundan aranan Sabri Demir, evinde saklandığı bazada yakalandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu ''kasten öldürme'' ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirleyerek kaldığı eve baskın yaptı.
Demir, saklandığı bazanın içinde yakalandı.
Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bu arada jandarma ekipleri Demir'in evinin bahçesinde bulunan motosikletin 2018’de çalındığını belirleyerek, sahibine teslim etti.