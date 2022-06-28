https://tr.sputniknews.com/20220628/5-zincir-marketin-talebi-icin-karar-aciklandi-yurutmenin-durdurulmasi-istemi-reddedildi-1058046272.html
5 zincir marketin talebi için karar açıklandı: Yürütmenin durdurulması istemi reddedildi
5 zincir marketin talebi için karar açıklandı: Yürütmenin durdurulması istemi reddedildi
Ankara İdare Mahkemesi, 5 zincir market ve 1 tedarikçinin Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:02+0300
2022-06-28T15:02+0300
2022-06-28T15:08+0300
türkiye
süpermarket
rekabet kurulu
migros
mahkeme
ceza
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Rekabet Kurulu'nun 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya verdiği cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada karar çıktı.Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Şok Marketler Tic. Aş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Savola Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Böylelikle söz konusu tüm zincir marketlerin talebi reddedilmiş oldu, esasa ilişkin dava ise devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220513/zincir-marketlerin-reklamlarina-ceza-yagdi-1056331516.html
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süpermarket, rekabet kurulu, migros, mahkeme, ceza
5 zincir marketin talebi için karar açıklandı: Yürütmenin durdurulması istemi reddedildi
15:02 28.06.2022 (güncellendi: 15:08 28.06.2022) Abone ol
Ankara İdare Mahkemesi, 5 zincir market ve 1 tedarikçinin Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtıkları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.
Rekabet Kurulu'nun 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya verdiği cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada karar çıktı.
Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Şok Marketler Tic. Aş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Savola Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.
Böylelikle söz konusu tüm zincir marketlerin talebi reddedilmiş oldu, esasa ilişkin dava ise devam ediyor.