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https://tr.sputniknews.com/20220628/ab-yunanistandan-multecileri-zorla-calistirdigi-haberleriyle-ilgili-arastirma-istedik-1058061146.html
AB: Yunanistan'dan mültecileri zorla çalıştırdığı haberleriyle ilgili araştırma istedik
AB: Yunanistan'dan mültecileri zorla çalıştırdığı haberleriyle ilgili araştırma istedik
AB, Yunanistan'ın mültecileri zorla çalıştırarak, diğer mültecileri geri itmelerinde yardımcı olmaları karşılığında kısa süreli oturum izni vermesiyle ilgili... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T19:38+0300
2022-06-28T19:38+0300
türkiye
ab
avrupa birliği
mülteci
geri itme
oturum izni
yunanistan
anitta hipper
türkiye
ylva johansson
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AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında "Yunan polisinin mültecileri Türkiye'ye geri iterken başka mültecileri kendisine yardımcı olması için 'köle' gibi kullandığına" ilişkin haberlerle ilgili soru üzerine, "Haberleri gördük. Pozisyonumuz değişmedi. Komisyon bu tür eylemleri çok ciddiye alıyor. Milli yetkililerden bu tür iddiaları araştırmasını istedik" yanıtını verdi.Hipper, "Güvenilir ve bağımsız bir kontrol mekanizması kurması gereken Yunan makamlarla yakın işbirliği içindeyiz. Bu, bu tür iddialara daha yapısal biçimde cevap verebilmemizi sağlar" diye konuştu.AB'nin Yunanistan'a karşı ihlal süreci başlatıp başlatmayacağının sorulması üzerine Hipper, "Şu aşamada ihlal sürecinden söz etmiyoruz" dedi.Johansson Yunan bakan ile görüşecekHipper, AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'un Yunan makamlarla yakın iletişimde olduğunu belirterek, "Perşembe günü Johansson, ilgili Yunan bakan ile bu konuda görüşecek" şeklinde konuştu.Hipper, şunları kaydetti:Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD Report Munchen ve The Guardian basın kuruluşlarının yaptığı ortak çalışma, Yunan sınır güvenlik birimlerinin mültecileri zorla çalıştırarak, diğer mültecileri geri itmelerinde yardımcı olmaları karşılığında bir aylık oturum izni vadettiğini ortaya koymuştu.Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.
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ab, avrupa birliği, mülteci, geri itme, oturum izni, yunanistan, anitta hipper, türkiye, ylva johansson

AB: Yunanistan'dan mültecileri zorla çalıştırdığı haberleriyle ilgili araştırma istedik

19:38 28.06.2022
© REUTERS / Christian HartmannYunanistan, AB
Yunanistan, AB - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© REUTERS / Christian Hartmann
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AB, Yunanistan'ın mültecileri zorla çalıştırarak, diğer mültecileri geri itmelerinde yardımcı olmaları karşılığında kısa süreli oturum izni vermesiyle ilgili son haberleri ciddiye aldığını, Yunanistan'dan araştırma talep ettiğini duyurdu.
AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında "Yunan polisinin mültecileri Türkiye'ye geri iterken başka mültecileri kendisine yardımcı olması için 'köle' gibi kullandığına" ilişkin haberlerle ilgili soru üzerine, "Haberleri gördük. Pozisyonumuz değişmedi. Komisyon bu tür eylemleri çok ciddiye alıyor. Milli yetkililerden bu tür iddiaları araştırmasını istedik" yanıtını verdi.
Hipper, "Güvenilir ve bağımsız bir kontrol mekanizması kurması gereken Yunan makamlarla yakın işbirliği içindeyiz. Bu, bu tür iddialara daha yapısal biçimde cevap verebilmemizi sağlar" diye konuştu.
AB'nin Yunanistan'a karşı ihlal süreci başlatıp başlatmayacağının sorulması üzerine Hipper, "Şu aşamada ihlal sürecinden söz etmiyoruz" dedi.

Johansson Yunan bakan ile görüşecek

Hipper, AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'un Yunan makamlarla yakın iletişimde olduğunu belirterek, "Perşembe günü Johansson, ilgili Yunan bakan ile bu konuda görüşecek" şeklinde konuştu.
Hipper, şunları kaydetti:
"Yunanistan'dan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine saygı gösterilmesini garanti altına almak için uygun sistemleri devreye sokması istendi. Yunanistan'ın buna tepkisini bekliyoruz. Dolayısıyla Yunan makamlarıyla çeşitli düzeylerde sürekli diyalog halindeyiz."
Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD Report Munchen ve The Guardian basın kuruluşlarının yaptığı ortak çalışma, Yunan sınır güvenlik birimlerinin mültecileri zorla çalıştırarak, diğer mültecileri geri itmelerinde yardımcı olmaları karşılığında bir aylık oturum izni vadettiğini ortaya koymuştu.
Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.
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