https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-avrupadaki-askeri-varligimizi-artiracagiz-1058059362.html

ABD: Avrupa’daki askeri varlığımızı artıracağız

ABD: Avrupa’daki askeri varlığımızı artıracağız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO Zirvesi’nin ilk gününde Avrupa’ya uzun vade için ek kuvvetler konuşlandıracağını duyurmayı planladığını belirtti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

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jake sullivan

dünya

askeri

abd

avrupa

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “ABD, ne kadar sürerse sürsün bu krizin ötesinde uzun vade için karada, suda ve havada ek kuvvet konuşlandıracağını ilan edecek” ifadesini kullandı.Zirvede, NATO üyelerinin Avrupa'daki varlıklarını artırma taahhütlerini yenileme niyetinde olduğunu söyleyen Sullivan, bunun, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle ortaya çıkan stratejik sorunlara yanıt olduğunu kaydetti.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jake sullivan, askeri, abd, avrupa