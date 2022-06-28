https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-avrupadaki-askeri-varligimizi-artiracagiz-1058059362.html
ABD: Avrupa’daki askeri varlığımızı artıracağız
ABD: Avrupa’daki askeri varlığımızı artıracağız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO Zirvesi’nin ilk gününde Avrupa’ya uzun vade için ek kuvvetler konuşlandıracağını duyurmayı planladığını belirtti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T19:06+0300
2022-06-28T19:06+0300
2022-06-28T19:07+0300
jake sullivan
dünya
askeri
abd
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056519554_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a75b149d2fd717eedec33ab930c27a4.jpg
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “ABD, ne kadar sürerse sürsün bu krizin ötesinde uzun vade için karada, suda ve havada ek kuvvet konuşlandıracağını ilan edecek” ifadesini kullandı.Zirvede, NATO üyelerinin Avrupa'daki varlıklarını artırma taahhütlerini yenileme niyetinde olduğunu söyleyen Sullivan, bunun, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle ortaya çıkan stratejik sorunlara yanıt olduğunu kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056519554_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_df0863241e0dd709fe757297a977d9df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jake sullivan, askeri, abd, avrupa
ABD: Avrupa’daki askeri varlığımızı artıracağız
19:06 28.06.2022 (güncellendi: 19:07 28.06.2022) Abone ol
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO Zirvesi’nin ilk gününde Avrupa’ya uzun vade için ek kuvvetler konuşlandıracağını duyurmayı planladığını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “ABD, ne kadar sürerse sürsün bu krizin ötesinde uzun vade için karada, suda ve havada ek kuvvet konuşlandıracağını ilan edecek” ifadesini kullandı.
Zirvede, NATO üyelerinin Avrupa'daki varlıklarını artırma taahhütlerini yenileme niyetinde olduğunu söyleyen Sullivan, bunun, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle ortaya çıkan stratejik sorunlara yanıt olduğunu kaydetti.