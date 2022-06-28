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https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-avrupadaki-askeri-varligimizi-artiracagiz-1058059362.html
ABD: Avrupa’daki askeri varlığımızı artıracağız
ABD: Avrupa’daki askeri varlığımızı artıracağız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO Zirvesi’nin ilk gününde Avrupa’ya uzun vade için ek kuvvetler konuşlandıracağını duyurmayı planladığını belirtti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T19:06+0300
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jake sullivan
dünya
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “ABD, ne kadar sürerse sürsün bu krizin ötesinde uzun vade için karada, suda ve havada ek kuvvet konuşlandıracağını ilan edecek” ifadesini kullandı.Zirvede, NATO üyelerinin Avrupa'daki varlıklarını artırma taahhütlerini yenileme niyetinde olduğunu söyleyen Sullivan, bunun, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle ortaya çıkan stratejik sorunlara yanıt olduğunu kaydetti.
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jake sullivan, askeri, abd, avrupa

ABD: Avrupa’daki askeri varlığımızı artıracağız

19:06 28.06.2022 (güncellendi: 19:07 28.06.2022)
© AP Photo / Susan WalshABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO Zirvesi’nin ilk gününde Avrupa’ya uzun vade için ek kuvvetler konuşlandıracağını duyurmayı planladığını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “ABD, ne kadar sürerse sürsün bu krizin ötesinde uzun vade için karada, suda ve havada ek kuvvet konuşlandıracağını ilan edecek” ifadesini kullandı.
Zirvede, NATO üyelerinin Avrupa'daki varlıklarını artırma taahhütlerini yenileme niyetinde olduğunu söyleyen Sullivan, bunun, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle ortaya çıkan stratejik sorunlara yanıt olduğunu kaydetti.
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