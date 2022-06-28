https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-biden--erdogan-gorusmesi-yarin-1058046910.html
ABD: Biden ve Erdoğan'ın yarın görüşmesi bekleniyor
ABD: Biden ve Erdoğan'ın yarın görüşmesi bekleniyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi marjında yarın görüşmelerinin planlandığını açıkladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T15:31+0300
2022-06-28T15:31+0300
2022-06-28T15:50+0300
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abd
joe biden
recep tayyip erdoğan
jake sullivan
ispanya
nato
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Tüm gözler İspanya'nın başkenti Madrid'de üç gün sürecek NATO zirvesine çevrilirken İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları nedeniyle zirvenin en beklenen liderlerinden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bu sabah telefonda konuştuğunu, Madrid'de de yüz yüze görüşeceklerini açıkladı. Ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın zirvede Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan gelen ikinci bir açıklamada da liderlerin yarın görüşmesinin planlandığı duyuruldu.
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abd, joe biden, recep tayyip erdoğan, jake sullivan, ispanya, nato
ABD: Biden ve Erdoğan'ın yarın görüşmesi bekleniyor
15:31 28.06.2022 (güncellendi: 15:50 28.06.2022) Abone ol
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi marjında yarın görüşmelerinin planlandığını açıkladı.
Tüm gözler İspanya'nın başkenti Madrid'de üç gün sürecek NATO zirvesine çevrilirken İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları nedeniyle zirvenin en beklenen liderlerinden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bu sabah telefonda konuştuğunu, Madrid'de de yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.
Ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın zirvede Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan gelen ikinci bir açıklamada da liderlerin yarın görüşmesinin planlandığı duyuruldu.