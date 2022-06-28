https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-biden--erdogan-gorusmesi-yarin-1058046910.html

ABD: Biden ve Erdoğan'ın yarın görüşmesi bekleniyor

ABD: Biden ve Erdoğan'ın yarın görüşmesi bekleniyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi marjında yarın görüşmelerinin planlandığını açıkladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T15:31+0300

2022-06-28T15:31+0300

2022-06-28T15:50+0300

dünya

abd

joe biden

recep tayyip erdoğan

jake sullivan

ispanya

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102492/71/1024927171_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_bf7a9588ea0c193fdc4397a3a7695d06.jpg

Tüm gözler İspanya'nın başkenti Madrid'de üç gün sürecek NATO zirvesine çevrilirken İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları nedeniyle zirvenin en beklenen liderlerinden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bu sabah telefonda konuştuğunu, Madrid'de de yüz yüze görüşeceklerini açıkladı. Ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın zirvede Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan gelen ikinci bir açıklamada da liderlerin yarın görüşmesinin planlandığı duyuruldu.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, joe biden, recep tayyip erdoğan, jake sullivan, ispanya, nato