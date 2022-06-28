https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-turkiye-ile-yapilan-genisleme-gorusmelerinde-stoltenbergin-yerini-almayacagiz-1058063391.html

ABD: Türkiye ile yapılan genişleme görüşmelerinde Stoltenberg’in yerini almayacağız

ABD: Türkiye ile yapılan genişleme görüşmelerinde Stoltenberg’in yerini almayacağız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya olası katılımı konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerde aracı bir rol... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T20:38+0300

2022-06-28T20:38+0300

2022-06-28T20:39+0300

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

türkiye

jake sullivan

nato

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Jake Sullivan, ABD olarak, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya olası katılımı konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerini almayı düşünmediklerini belirtti.Sullivan, bugünkü basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in, Finlandiya ve İsveç’in yanı sıra Türkiye ile de çalışmalara öncülük ettiğini anımsatarak, “Böyle olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.“ABD, Genel Sekreterin yerini almayacak veya bu konuda aracı bir rol üstlenmeyecek” diyen Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın nihayetinde NATO’ya alınacağı ve Türkiye’nin bu konudaki tüm itirazlarının kaldırılacağı umudunu dile getirdiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-avrupadaki-askeri-varligimizi-artiracagiz-1058059362.html

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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, türkiye, jake sullivan, nato