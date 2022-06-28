https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-turkiye-ile-yapilan-genisleme-gorusmelerinde-stoltenbergin-yerini-almayacagiz-1058063391.html
ABD: Türkiye ile yapılan genişleme görüşmelerinde Stoltenberg’in yerini almayacağız
ABD: Türkiye ile yapılan genişleme görüşmelerinde Stoltenberg’in yerini almayacağız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya olası katılımı konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerde aracı bir rol... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T20:38+0300
2022-06-28T20:38+0300
2022-06-28T20:39+0300
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
türkiye
jake sullivan
nato
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Jake Sullivan, ABD olarak, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya olası katılımı konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerini almayı düşünmediklerini belirtti.Sullivan, bugünkü basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in, Finlandiya ve İsveç’in yanı sıra Türkiye ile de çalışmalara öncülük ettiğini anımsatarak, “Böyle olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.“ABD, Genel Sekreterin yerini almayacak veya bu konuda aracı bir rol üstlenmeyecek” diyen Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın nihayetinde NATO’ya alınacağı ve Türkiye’nin bu konudaki tüm itirazlarının kaldırılacağı umudunu dile getirdiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-avrupadaki-askeri-varligimizi-artiracagiz-1058059362.html
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ABD: Türkiye ile yapılan genişleme görüşmelerinde Stoltenberg’in yerini almayacağız
20:38 28.06.2022 (güncellendi: 20:39 28.06.2022) Abone ol
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya olası katılımı konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerde aracı bir rol üstlenmeyeceğini söyledi.
Jake Sullivan, ABD olarak, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya olası katılımı konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerini almayı düşünmediklerini belirtti.
Sullivan, bugünkü basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in, Finlandiya ve İsveç’in yanı sıra Türkiye ile de çalışmalara öncülük ettiğini anımsatarak, “Böyle olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
“ABD, Genel Sekreterin yerini almayacak veya bu konuda aracı bir rol üstlenmeyecek” diyen Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın nihayetinde NATO’ya alınacağı ve Türkiye’nin bu konudaki tüm itirazlarının kaldırılacağı umudunu dile getirdiğini söyledi.