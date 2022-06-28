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https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-yuksek-mahkemesi-mac-sonrasi-sahada-ayin-yapan-eski-futbol-antrenorunu-hakli-buldu-1058020448.html
ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada ayin yapan eski futbol antrenörünü haklı buldu
ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada ayin yapan eski futbol antrenörünü haklı buldu
ABD'de Yüksek Mahkeme, maç zaferlerinin ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı için işten atılan eski lise futbol takımı antrenörünü haklı buldu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T00:48+0300
2022-06-28T00:48+0300
türkiye
abd
yüksek mahkeme
futbol
joe kennedy
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Yüksek Mahkeme, Washington eyaletindeki bir lisede görev yapan ve kazanılan maçların ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı gerekçesiyle işten atılan futbol antrenörü Joe Kennedy hakkındaki kararını açıkladı.Mahkeme, 3 "hayır" oyuna karşılık 6 "evet" oyu ile Kennedy'i haklı buldu.Mahkemedeki 6 muhafazakar yargıcın hepsinin "evet", 3 liberal yargıcın hepsinin ise "hayır" oyu kullanması dikkati çekti.Kennedy, kamudaki görevini dini inançlarını yaymak için kullandığı gerekçesiyle işten atılmıştı.Mahkeme ise Kennedy'nin bu eylemi, anayasadaki "ifade ve dini özgürlük" çerçevesinde yaptığına ve bu eyleminin kilise ile devlet ayrımına aykırı olmadığına hükmetti.
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abd, yüksek mahkeme, futbol, joe kennedy

ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada ayin yapan eski futbol antrenörünü haklı buldu

00:48 28.06.2022
© AFP 2022 / KAREN BLEIER ABD Yüksek Mahkemesi
ABD Yüksek Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / KAREN BLEIER
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ABD'de Yüksek Mahkeme, maç zaferlerinin ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı için işten atılan eski lise futbol takımı antrenörünü haklı buldu.
Yüksek Mahkeme, Washington eyaletindeki bir lisede görev yapan ve kazanılan maçların ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı gerekçesiyle işten atılan futbol antrenörü Joe Kennedy hakkındaki kararını açıkladı.
Mahkeme, 3 "hayır" oyuna karşılık 6 "evet" oyu ile Kennedy'i haklı buldu.
Mahkemedeki 6 muhafazakar yargıcın hepsinin "evet", 3 liberal yargıcın hepsinin ise "hayır" oyu kullanması dikkati çekti.
Kennedy, kamudaki görevini dini inançlarını yaymak için kullandığı gerekçesiyle işten atılmıştı.
Mahkeme ise Kennedy'nin bu eylemi, anayasadaki "ifade ve dini özgürlük" çerçevesinde yaptığına ve bu eyleminin kilise ile devlet ayrımına aykırı olmadığına hükmetti.
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