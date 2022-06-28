https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-yuksek-mahkemesi-mac-sonrasi-sahada-ayin-yapan-eski-futbol-antrenorunu-hakli-buldu-1058020448.html

ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada ayin yapan eski futbol antrenörünü haklı buldu

ABD Yüksek Mahkemesi, maç sonrası sahada ayin yapan eski futbol antrenörünü haklı buldu

ABD'de Yüksek Mahkeme, maç zaferlerinin ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı için işten atılan eski lise futbol takımı antrenörünü haklı buldu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T00:48+0300

2022-06-28T00:48+0300

2022-06-28T00:48+0300

türkiye

abd

yüksek mahkeme

futbol

joe kennedy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102871/63/1028716313_0:127:4203:2491_1920x0_80_0_0_390562ca7479fd03ebb1d286a304909c.jpg

Yüksek Mahkeme, Washington eyaletindeki bir lisede görev yapan ve kazanılan maçların ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı gerekçesiyle işten atılan futbol antrenörü Joe Kennedy hakkındaki kararını açıkladı.Mahkeme, 3 "hayır" oyuna karşılık 6 "evet" oyu ile Kennedy'i haklı buldu.Mahkemedeki 6 muhafazakar yargıcın hepsinin "evet", 3 liberal yargıcın hepsinin ise "hayır" oyu kullanması dikkati çekti.Kennedy, kamudaki görevini dini inançlarını yaymak için kullandığı gerekçesiyle işten atılmıştı.Mahkeme ise Kennedy'nin bu eylemi, anayasadaki "ifade ve dini özgürlük" çerçevesinde yaptığına ve bu eyleminin kilise ile devlet ayrımına aykırı olmadığına hükmetti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, yüksek mahkeme, futbol, joe kennedy