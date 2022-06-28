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ABD'de 243 yolculu tren raydan çıktı: 3 ölü
ABD'de 243 yolculu tren raydan çıktı: 3 ölü
ABD'nin Missouri eyaletinde Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığı, 243 yolcudan yaralananların olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T01:54+0300
2022-06-28T01:54+0300
2022-06-28T01:54+0300
dünya
abd
missouri
tren
yaralı
yaralama
ölü
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Missouri Valisi Mike Parson, kazanın ardından Facebook'ta, "Bu öğleden sonra Chariton ilçesinde Amtrak treninin raydan çıktığını duyduğumuza üzüldük. Missouri Kamu Güvenliği Departmanı, Missouri Eyalet Kara Yolu Devriyesi askerleri ve diğer acil durum yönetim personeli müdahale ediyor" şeklinde bilgilendirmede bulundu.Amtrak işletmesi tarafından ABD basınına yapılan yazılı açıklamada, "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin birkaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına, 3 kişinin de ölmesine neden oldu" bilgisi verildi.Kazada kaç kişinin yaralandığı henüz öğrenilemezken, çevre ilçelerden itfaiye araçlarının kazaya müdahale ettiği, yaralıların helikopterle Kansas City'deki hastaneye taşındığını bildirdi.Eylül 2021'de başka bir Amtrak treni, Montana eyaleti kırsalında raydan çıkmış, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 44 kişi yaralanmıştı.
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abd, missouri, tren, yaralı, yaralama, ölü
ABD'de 243 yolculu tren raydan çıktı: 3 ölü
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ABD'nin Missouri eyaletinde Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığı, 243 yolcudan yaralananların olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Missouri Valisi Mike Parson, kazanın ardından Facebook'ta, "Bu öğleden sonra Chariton ilçesinde Amtrak treninin raydan çıktığını duyduğumuza üzüldük. Missouri Kamu Güvenliği Departmanı, Missouri Eyalet Kara Yolu Devriyesi askerleri ve diğer acil durum yönetim personeli müdahale ediyor" şeklinde bilgilendirmede bulundu.
Amtrak işletmesi tarafından ABD basınına yapılan yazılı açıklamada, "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin birkaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına, 3 kişinin de ölmesine neden oldu" bilgisi verildi.
Kazada kaç kişinin yaralandığı henüz öğrenilemezken, çevre ilçelerden itfaiye araçlarının kazaya müdahale ettiği, yaralıların helikopterle Kansas City'deki hastaneye taşındığını bildirdi.
Eylül 2021'de başka bir Amtrak treni, Montana eyaleti kırsalında raydan çıkmış, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 44 kişi yaralanmıştı.