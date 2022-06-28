https://tr.sputniknews.com/20220628/abdde-terk-edilmis-bir-kamyonda-gocmen-oldugu-dusunulen-42-kisi-olu-bulundu-1058026110.html
ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu
ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu
ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T04:43+0300
2022-06-28T04:43+0300
2022-06-28T04:43+0300
dünya
abd
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
kamyon
ölü
teksas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381545_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5fd1cca5b1492ef2ea697bb7d5ab2153.jpg
ABD basınında yer alan habere göre, ülkenin San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/afrika-birligi-donem-baskani-sallden-ispanyada-gocmenlerin-olumune-tepki-sok-oldum--1058025931.html
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381545_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_a273d81e5e320e28d8ce8ed6dea1fd4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, kamyon, ölü, teksas
ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu
Abone ol
ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
ABD basınında yer alan habere göre, ülkenin San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.
Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.
San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.