https://tr.sputniknews.com/20220628/abdde-terk-edilmis-bir-kamyonda-gocmen-oldugu-dusunulen-42-kisi-olu-bulundu-1058026110.html

ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu

ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu

ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T04:43+0300

2022-06-28T04:43+0300

2022-06-28T04:43+0300

dünya

abd

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kaçak göçmen

göçmen krizi

kamyon

ölü

teksas

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ABD basınında yer alan habere göre, ülkenin San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220628/afrika-birligi-donem-baskani-sallden-ispanyada-gocmenlerin-olumune-tepki-sok-oldum--1058025931.html

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abd, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, kamyon, ölü, teksas