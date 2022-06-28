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ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu
ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu
ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T04:43+0300
2022-06-28T04:43+0300
dünya
abd
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
kamyon
ölü
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ABD basınında yer alan habere göre, ülkenin San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/afrika-birligi-donem-baskani-sallden-ispanyada-gocmenlerin-olumune-tepki-sok-oldum--1058025931.html
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abd, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, kamyon, ölü, teksas

ABD'de terk edilmiş bir kamyonda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu

04:43 28.06.2022
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
ABD basınında yer alan habere göre, ülkenin San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.
Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.
San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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