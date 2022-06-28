https://tr.sputniknews.com/20220628/afad-bati-karadenizde-kaybolan-2-kisiyi-arama-calismalari-suruyor-1058068005.html

AFAD: Batı Karadeniz'de kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AFAD: Batı Karadeniz'de kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Üçköprü ile Kastamonu'nun Küre ilçesi İkizciler köyünde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının aralıksız... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T22:32+0300

2022-06-28T22:32+0300

2022-06-28T22:32+0300

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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz için yapılan çok kuvvetli yağış uyarısının ardından, bölgeye ülke genelinden ekiplerin yönlendirilerek teyakkuza geçildiği belirtildi.26-27 Haziran'da 24 saat içerisinde metrekare başına Kastamonu'nun İnebolu ilçesine 159,5 kilogram, Bartın Erit beldesine 117,5 kilogram, Düzce Yığılca’ya 104,8 kilogram, Sinop Ayancık’a 94,2 kilogram, Zonguldak Devrek’e 84,2 kilogram ve Samsun Yakakent’e 89,6 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, "Meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle Düzce Üçköprü köyü mevkisinde 1 kişi, Kastamonu Küre ilçesi İkizciler köyü mevkisinde 1 kişi olmak üzere 2 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup, arama çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.'Kırmızı Uyarı' verilen Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta toplam 13 İl AFAD Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum, kuruluşlardan görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen 5 bin 441 personel, 1460 araç/ekipman ve 3 hava aracı bulunduğu aktarıldı.Öte yandan, Batı Karadeniz'deki yağışlardan, 'Kırmızı Uyarı' verilen 6 il, 'Turuncu Uyarı' verilen 9 il ve 'Sarı Uyarı' verilen 6 il olmak üzere toplam 21 ilin etkilendiği bildirildi.Açıklamada, aşırı yağışlardan etkilenebilecek 7 ildeki vatandaşlara dikkatli olmaları, güvenli alanlara intikal etmeleri ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda turuncu tehlike bildirimi için SMS, kırmızı tehlike bildirimi için CMAS (hücresel bilgi mesajı) gönderildiği ifade edildi.Turuncu uyarı kapsamında, 25 Haziran'da Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerine HAY Sistemi üzerinden SMS bildirimi, Kırmızı Uyarılar kapsamında 26 Haziran'da Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri ile Sinop'un merkez, Erfelek, Ayancık, Türkeli ve Boyabat, Düzce'nin Yığılca ve Çankırı'nın Ilgaz ilçelerine, 27 Haziran'da ise Kastamonu'nun İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Küre ve Bozkurt, Bartın'ın merkez, Sinop'un Ayancık ilçelerine CMAS bildirimi gönderildiği aktarıldı.Bartın'ın Kurucaşile, Amasra, Merkez, Ulus ilçeleri, Karabük'ün Eflani, Safranbolu, Merkez, Yenice, Eskipazar, Ovacık ilçeleri, Kastamonu'nun Cide, Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Pınarbaşı, Devrekanı, Tosya, Merkez, Araç, Seydiler, Taşköprü, İhsangazi, Daday ilçeleri, Zonguldak'ın Çaycuma, Gökçebey, Merkez, Devrek, Ereğli, Alaplı, Kilimli, Kozlu ilçeleri, Sinop'un Erfelek, Ayancık, Merkez, Türkeli, Boyabat ilçeleri, Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Çankırı'nın Ilgaz ilçesine ise CMAS Kırmızı Alarmın gönderildiğini bildirildi.6 ilden 1842 vaka ihbarı yapıldıMüdahale çalışmaları kapsamında, 26-27 Haziran'da 112 Acil Çağrı Merkezine Bartın’dan 812, Kastamonu’dan 326, Düzce’den 346, Karabük’ten 83, Zonguldak’tan 259, Sinop’tan 16 olmak üzere 6 ilde toplam 1842 vaka ihbarı yapıldığı aktarıldı.Aşırı yağış ve selden etkilenen bölgelerdeki destek çalışmalarında görev almak üzere, Konya'dan 150 kişi beraberinde mini iş makinaları ile Yalova'dan 50 kişi Kastamonu Bozkurt ilçesine, Çankırı'dan 50 kişi Bartın'a olmak üzere toplam 250 kişilik yerel destek ekibinin bölgede görevlendirildiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Bölgeye 241 ambulans ve 1573 personeli, 21 UMKE timi ve 382 personeli olmak üzere toplam 262 araç ile 1955 personel görevlendirilmesi yapılmıştır.Afet bölgesinde Bartın’dan 859, Zonguldak’tan 405, Kastamonu’dan 411, Sinop’tan 74, Düzce’den 270 olmak üzere toplam 2 bin 19 kişi güvenli alanlara tahliye edilmiştir. 163 araç, 824 personel ile bölgede görev yapmaktadır. Sinop, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Kastamonu illerindeki yurt ve pansiyonlarda toplam 2 bin 428 kişilik kapasite oluşturulmuş, toplam 445 kişiye barınma hizmeti verilmiştir.Bartın, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop’ta toplamda 103 köy 514 trafo 16 bin 54 aboneye enerji verilememiştir. Kastamonu’ya 5 adet, Bartın ve Sinop’a 1’er adet olmak üzere bölgeye toplam 7 Mobil Baz İstasyonu sevk edilmiştir. Toplam 41 personel bölgede görev yapmaktadır. Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bartın illerinde toplam 8 bin 858 beslenme hizmeti sunulmuştur."

https://tr.sputniknews.com/20220628/bakani-kirisci-selden-etkilenen-zonguldakta-hicbir-sekilde-vatandaslarimizi-magdur-etmeyecegiz-1058063222.html

https://tr.sputniknews.com/20220628/agrida-34-yapi-sel-sularindan-etkilendi-1058064014.html

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