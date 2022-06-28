https://tr.sputniknews.com/20220628/afrika-birligi-donem-baskani-sallden-ispanyada-gocmenlerin-olumune-tepki-sok-oldum--1058025931.html

Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'den İspanya'da göçmenlerin ölümüne tepki: Şok oldum

Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'den İspanya'da göçmenlerin ölümüne tepki: Şok oldum

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall, Afrikalı göçmenlerin Fas’tan Melilla kentine geçerken hayatını kaybetmesi karşısında şok olduğunu belirtti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T04:37+0300

2022-06-28T04:37+0300

2022-06-28T04:37+0300

dünya

afrika

afrika birliği

macky sall

göçmen

ölüm

ispanya

göçmen krizi

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Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı da olan Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Twitter hesabından "Afrikalı göçmenlerin Melilla'da trajik şekilde hayatını kaybetmesi karşısında şok oldum" ifadesini kullandı.Sall, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, tedavisi sürenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de olayla ilgili görüntülerinin şok edici ve endişe verici olduğunu belirterek, ölümlerle ilgili soruşturma çağrısında bulunmuştu.37 göçmenin öldüğü iddia edilmiştiMelilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğünü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürmüştü.Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220626/ispanya-basbakani-melilladaki-gocmen-katliamini-polis-cok-iyi-cikardi-diyerek-ovdu-1057962871.html

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