Ağrı'da 34 yapı sel sularından etkilendi

"Yapılan görüşmelerde selden etkilenen vatandaşlarımız, yakınlarının ve akrabalarının evlerinde kalmak istediklerini ve barınma taleplerinin olmadığını ekiplerimize ifade etmişlerdir. Bununla birlikte selden etkilenen vatandaşlarımız için Kızılay tarafından Karabulak köyünde 500 kişilik sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmiştir. Doğubayazıt ilçemizde sel sularına maruz kalan yapılar için Valiliğimiz koordinasyonunda Zarar Tespit Komisyonu ve Hasar Tespit Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir."​​​​​​​