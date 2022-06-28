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Ağrı'da 34 yapı sel sularından etkilendi
Ağrı'da 34 yapı sel sularından etkilendi
Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 3 köyde sağanak sonrası meydana gelen sel sularından 34 yapının etkilendiğini bildirdi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T20:42+0300
2022-06-28T20:42+0300
türkiye
ağrı valiliği
ağrı
doğubayazıt
sel
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinde 34 yapı hasar gördü.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede dün meydana gelen sel sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince köylerde inceleme yapıldığı, Karabulak'ta 30, Gürbulak'ta 3 ve Bardaklı'da bir olmak üzere 34 yapının sel sularından etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi.Valilik koordinasyonunda bölgeye iş makinaları sevk edilerek gerekli müdahalelerin yapıldığı ve sel sularının tahliyesinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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ağrı valiliği, ağrı, doğubayazıt, sel

Ağrı'da 34 yapı sel sularından etkilendi

20:42 28.06.2022
© İHA / RECEP ÇİRİK-AW656710Doğubayazıt ilçesinde Bardaklı, Gürbulak ve Karabulak köylerinde dün meydana gelen sel felaketinde 34 yapı hasar gördü
Doğubayazıt ilçesinde Bardaklı, Gürbulak ve Karabulak köylerinde dün meydana gelen sel felaketinde 34 yapı hasar gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA / RECEP ÇİRİK-AW656710
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Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 3 köyde sağanak sonrası meydana gelen sel sularından 34 yapının etkilendiğini bildirdi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinde 34 yapı hasar gördü.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede dün meydana gelen sel sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince köylerde inceleme yapıldığı, Karabulak'ta 30, Gürbulak'ta 3 ve Bardaklı'da bir olmak üzere 34 yapının sel sularından etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi.
Valilik koordinasyonunda bölgeye iş makinaları sevk edilerek gerekli müdahalelerin yapıldığı ve sel sularının tahliyesinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan görüşmelerde selden etkilenen vatandaşlarımız, yakınlarının ve akrabalarının evlerinde kalmak istediklerini ve barınma taleplerinin olmadığını ekiplerimize ifade etmişlerdir. Bununla birlikte selden etkilenen vatandaşlarımız için Kızılay tarafından Karabulak köyünde 500 kişilik sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmiştir. Doğubayazıt ilçemizde sel sularına maruz kalan yapılar için Valiliğimiz koordinasyonunda Zarar Tespit Komisyonu ve Hasar Tespit Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir."​​​​​​​
© İHA / RECEP ÇİRİK-AW656710Doğubayazıt ilçesinde Bardaklı, Gürbulak ve Karabulak köylerinde dün meydana gelen sel felaketinde 34 yapı hasar gördü
Doğubayazıt ilçesinde Bardaklı, Gürbulak ve Karabulak köylerinde dün meydana gelen sel felaketinde 34 yapı hasar gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
Doğubayazıt ilçesinde Bardaklı, Gürbulak ve Karabulak köylerinde dün meydana gelen sel felaketinde 34 yapı hasar gördü
© İHA / RECEP ÇİRİK-AW656710
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