https://tr.sputniknews.com/20220628/ak-parti-eski-belediye-baskanlarini-topluyor-gonul-alma-plani--1058027771.html

AK Parti eski belediye başkanlarını topluyor: 'Gönül alma planı'

AK Parti eski belediye başkanlarını topluyor: 'Gönül alma planı'

AK Parti yönetiminin seçimlerde birlikte çalışmak amacıyla eski il başkanları ve eski belediye başkanlarıyla toplantı düzenlediği belirtildi. Bir süreden beri... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T07:22+0300

2022-06-28T07:22+0300

2022-06-28T07:22+0300

politika

ak parti

belediye başkanı

seçim

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‘Kuruluştan Günümüze İl Başkanları’ adı altında geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantının bir benzeri, temmuzda gerçekleştirilecek. AK Parti, ‘Geçmiş Dönem Belediye Başkanları Toplantısı’ yapmayı planlıyor. Eski AK Partili başkanlar Ankara’da yapılacak toplantıya davet edildi. Toplantıyı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı organize edecek.'Gönül alma planı'Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti kurmayları, “Yolu partiden geçmiş, herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz” dedi. Eski partililere seçimler için destek vermeleri ve birlikte çalışma öneriliyor. 2023 seçimlerinin en kritik seçim olduğu vurgulanıyor.

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ak parti, belediye başkanı, seçim