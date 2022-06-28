https://tr.sputniknews.com/20220628/ak-parti-eski-belediye-baskanlarini-topluyor-gonul-alma-plani--1058027771.html
AK Parti eski belediye başkanlarını topluyor: 'Gönül alma planı'
AK Parti eski belediye başkanlarını topluyor: 'Gönül alma planı'
AK Parti yönetiminin seçimlerde birlikte çalışmak amacıyla eski il başkanları ve eski belediye başkanlarıyla toplantı düzenlediği belirtildi. Bir süreden beri... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T07:22+0300
2022-06-28T07:22+0300
2022-06-28T07:22+0300
politika
ak parti
belediye başkanı
seçim
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‘Kuruluştan Günümüze İl Başkanları’ adı altında geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantının bir benzeri, temmuzda gerçekleştirilecek. AK Parti, ‘Geçmiş Dönem Belediye Başkanları Toplantısı’ yapmayı planlıyor. Eski AK Partili başkanlar Ankara’da yapılacak toplantıya davet edildi. Toplantıyı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı organize edecek.'Gönül alma planı'Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti kurmayları, “Yolu partiden geçmiş, herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz” dedi. Eski partililere seçimler için destek vermeleri ve birlikte çalışma öneriliyor. 2023 seçimlerinin en kritik seçim olduğu vurgulanıyor.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, belediye başkanı, seçim
AK Parti eski belediye başkanlarını topluyor: 'Gönül alma planı'
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AK Parti yönetiminin seçimlerde birlikte çalışmak amacıyla eski il başkanları ve eski belediye başkanlarıyla toplantı düzenlediği belirtildi. Bir süreden beri partiyle bağı kalmayan eski siyasetçileri yeniden kazanma ve seçim sürecinde desteklerini sağlama hedefleniyor.
‘Kuruluştan Günümüze İl Başkanları’ adı altında geçen hafta AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantının bir benzeri, temmuzda gerçekleştirilecek. AK Parti, ‘Geçmiş Dönem Belediye Başkanları Toplantısı’ yapmayı planlıyor. Eski AK Partili başkanlar Ankara’da yapılacak toplantıya davet edildi. Toplantıyı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı organize edecek.
'Gönül alma planı'
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre
, AK Parti kurmayları, “Yolu partiden geçmiş, herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz” dedi.
Eski partililere seçimler için destek vermeleri ve birlikte çalışma öneriliyor. 2023 seçimlerinin en kritik seçim olduğu vurgulanıyor.