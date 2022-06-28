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Almanya'da Nazi suçlarından yargılanan en yaşlı zanlıya 5 yıl hapis cezası
Almanya'da Nazi suçlarından yargılanan en yaşlı zanlıya 5 yıl hapis cezası
Almanya yargısı, Yahudi soykırımı döneminde Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan ve savaş suçundan yargılanan 101 yaşındaki Josef Schuetz hakkında 5 yıl... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T11:42+0300
2022-06-28T11:45+0300
dünya
almanya
nazi
gardiyan
hapis cezası
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1942 ile 1945 yılları arasında Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyinde yer alan Oranienburg'daki Sachsenhausen kampında 3 bin 518 mahkumun öldürülmesine karışmakla suçlanan Nazi gardiyanı Josef Schuetz, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kararı açıklayan yargıç Yargıç Udo Lechtermann, Schuetz'in söz konusu zaman diliminde Sachsenhausen kampında gardiyan olarak çalışırken cinayete ortak olmaktan suçlu bulunduğunu söyledi.Halihazırda Brandenburg eyaletinde yaşayan Schuetz, suçsuz olduğunu iddia ederek herhangi bir suça karışmadığını iddia etmişti.Ancak savcılar, eski gardiyanın, 'bilerek ve isteyerek' kamptaki suçlara karıştığını belirtti.Schuetz'in aleyhindeki iddialar arasında, '1942'de Sovyet mahkumların kurşuna dizilmesi' ve 'mahkumların zehirli Zyklon B gazıyla zehirlenmesi' de yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/avustralyanin-victoria-eyaletinde-gamali-haca-yasak-hapis-ya-da-para-cezasi-geldi-1057755844.html
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almanya, nazi, gardiyan, hapis cezası

Almanya'da Nazi suçlarından yargılanan en yaşlı zanlıya 5 yıl hapis cezası

11:42 28.06.2022 (güncellendi: 11:45 28.06.2022)
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya - Nazi toplama kampı - Sachsenhausen
Almanya - Nazi toplama kampı - Sachsenhausen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya yargısı, Yahudi soykırımı döneminde Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan ve savaş suçundan yargılanan 101 yaşındaki Josef Schuetz hakkında 5 yıl hapis cezası verdi.
1942 ile 1945 yılları arasında Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyinde yer alan Oranienburg'daki Sachsenhausen kampında 3 bin 518 mahkumun öldürülmesine karışmakla suçlanan Nazi gardiyanı Josef Schuetz, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kararı açıklayan yargıç Yargıç Udo Lechtermann, Schuetz'in söz konusu zaman diliminde Sachsenhausen kampında gardiyan olarak çalışırken cinayete ortak olmaktan suçlu bulunduğunu söyledi.
Halihazırda Brandenburg eyaletinde yaşayan Schuetz, suçsuz olduğunu iddia ederek herhangi bir suça karışmadığını iddia etmişti.
Ancak savcılar, eski gardiyanın, 'bilerek ve isteyerek' kamptaki suçlara karıştığını belirtti.
Schuetz'in aleyhindeki iddialar arasında, '1942'de Sovyet mahkumların kurşuna dizilmesi' ve 'mahkumların zehirli Zyklon B gazıyla zehirlenmesi' de yer alıyor.
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