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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/antonov-abdnin-ukraynaya-silah-saglamaya-devam-etmesi-sadece-gerilimi-artirmaya-yarar-1058026722.html
Antonov: ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki öngörülemeyen sonuçlar doğmasına neden olabilir
Antonov: ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki öngörülemeyen sonuçlar doğmasına neden olabilir
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin devam etmesinin gerilimi tırmandırdığını ve öngörülemeyen sonuçlarla... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna asker - Sputnik Türkiye

Antonov: ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki öngörülemeyen sonuçlar doğmasına neden olabilir

06:26 28.06.2022 (güncellendi: 06:39 28.06.2022)
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin devam etmesinin gerilimi tırmandırdığını ve öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşma riski doğurduğunu söyledi.
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06:27 28.06.2022
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov: ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikini devam ettirmesi, bölgedeki gerilimi tırmandırıyor ve öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşma riski doğuruyor
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