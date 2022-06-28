https://tr.sputniknews.com/20220628/antonov-abdnin-ukraynaya-silah-saglamaya-devam-etmesi-sadece-gerilimi-artirmaya-yarar-1058026722.html
Antonov: ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki öngörülemeyen sonuçlar doğmasına neden olabilir
Antonov: ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki öngörülemeyen sonuçlar doğmasına neden olabilir
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin devam etmesinin gerilimi tırmandırdığını ve öngörülemeyen sonuçlarla... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T06:26+0300
2022-06-28T06:26+0300
2022-06-28T06:39+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044324362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d58364f07112ebdb92d9654013387a5.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044324362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bfb1c5e3915a6fb83a89ce4a752f9f7a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, новый онлайн для белой редактуры
Antonov: ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki öngörülemeyen sonuçlar doğmasına neden olabilir
06:26 28.06.2022 (güncellendi: 06:39 28.06.2022) Abone ol
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarikinin devam etmesinin gerilimi tırmandırdığını ve öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşma riski doğurduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: