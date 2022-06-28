https://tr.sputniknews.com/20220628/arastirma-kovid-19-doneminde-anne-depresyonu-artti-1058050213.html

Araştırma: Kovid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı

Araştırma: Kovid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı

Doç. Dr. Eminoğlu'nun 'Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Tanılı Çocuklarda Kovid-19 Pandemisi Sürecindeki Karşılanmamış Gereksinimler' araştırmasına katılanların... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T16:28+0300

2022-06-28T16:28+0300

2022-06-28T16:35+0300

koronavirüs

kalıtsal

türkiye’de kovid-19 salgını

anne

depresyon

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu ve ekibi tarafından kalıtsal hastalığı bulunan 0-18 yaş arası çocuk hastaların pandemi döneminde sağlık hizmetine ulaşma konusunda yaşadıkları durumları ortaya çıkarmak amacıyla araştırma yapıldı.'Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Tanılı Çocuklarda Kovid-19 Pandemisi Sürecindeki Karşılanmamış Gereksinimler' başlıklı araştırma, 17 Mart-1 Temmuz 2020'de hastanede tedavi gören 194 kalıtsal hastalığı bulunan çocuğun ebeveynleriyle gerçekleştirildi.Doç. Dr. Eminoğlu, Kovid-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık hizmetine ulaşım konusunda önemli kısıtlıklar getirdiğine dikkat çekti:Yüzde 60'ı sağlık hizmetlerine sorunsuz ulaşmışDoç. Dr. Eminoğlu, katılımcılara, ‘Sağlık hizmetlerine ulaşımda herhangi bir sorun yaşadınız mı?’ sorusu da sorduklarını aktardı:'Annelerin yüzde 40’ında depresyon oldu'Doç. Dr. Eminoğlu, araştırmada kalıtsal hastalığı bulunan çocukların ailelerinde pandemi döneminde 'anne depresyonu'nun da arttığını gözlemlediklerini belirterek şunları söyledi:'Tele tıp sağlık sistemine entegre edilmeli'Doç. Dr. Eminoğlu, ayrıca salgında çok büyük mücadeleler verdiklerini de dile getirerek, "Özellikle hem Türk hekimlerinin ve sağlık personellerinin olağanüstü gayretli çabaları hem Sağlık Bakanlığı’nın zamanında aldığı önlemlerle biz bu dönemi ülke olarak başarıyla atlattık ancak hepimiz bazı dersler çıkardık. Bundan sonra oluşabilecek pandemiler veya başka riskli durumlar için tele tıp sisteminin sağlık sistemimize bir an önce entegre edilmesi ve aynı zamanda yine bu destekleyici yöntemlerden evde tedavi seçeneklerinin de sağlık sistemine entegrasyonu önem taşımakta. Bu konuda zaten çalışmalar vardı fakat Kovid-19 dönemi bunun önemini daha da öne çıkardı, diyebiliriz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220618/post-kovid-belirtileri-stres-unutkanlik-sinir-uyku-bozuklugu-1057589417.html

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kalıtsal, türkiye’de kovid-19 salgını, anne, depresyon