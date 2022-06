Bakan Kurum, selden etkilenen Kastamonu'da açıklama yaptı: Bir vatandaşımız kayıp

https://tr.sputniknews.com/20220628/bakan-kurum-selden-etkilenen-kastamonuda-aciklama-yapti-bir-vatandasimiz-kayip-1058026264.html

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Küre ilçesi İkizciler köyünde bir kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışması... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta aşırı yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığını söyledi.Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Kurum, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Olayın olduğu ilk andan valilerimizin koordinesinde ve AFAD'ın yaptığı Türkiye Afet Planı çerçevesindeki çalışmalar bütününde can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları hızlı şekilde giderme çabasındayız" diye konuştu.Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla illere dağıldıklarını belirten Kurum, seferberlik ruhuyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.Çalışmalarda görev alan personel hakkında bilgi veren Kurum, "Kastamonu genelinde AFAD koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye Afet Planı çerçevesinde barınma, arama kurtarma ve hasar tespit gibi tüm birimlerimiz hızlı şekilde çalışmasını başlattı. Altyapıdan üstyapıya kadar gerek ilçe gerek köylerimizin hasarlarının tespiti, ulaşılamayan köylerin yollarının yapımı gibi işleri ilgili birimlerimiz yürütüyor" diye konuştu.Bu sel afetinde ilk kez erken uyarı sisteminin devreye girdiğini dile getiren Kurum, "Bu, çok önemli bir detay. Meteorolojiden alınan bilgiler AFAD'a bildirildi. Kırmızı uyarı istemi devreye girdi. AFAD, valilikler ile koordine halinde vatandaşlarımızı selden etkilenen alanlardan kurtarmak suretiyle can kayıplarının önüne geçebilmek adına yoğun çalışmayı sürdürdü. Bu çerçevede bütün vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarı anından düştü ve vatandaşlarımızın bu alanlardan uzaklaştırılması sağlandı. Hem hasarlar azaldı hem de bu noktada can kaybının yaşanmadığına hep birlikte şahit olduk" ifadelerini kullandı.Bölgeye düşen yağış miktarı hakkında bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:Küre ilçesinde 22 yaşındaki bir kişi kayıpBozkurt ve selden etkilen diğer ilçelerde gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:118 köye ulaşım sağlanamıyorSel beklenen alanlarda vatandaşların güvenli bölgelere taşındığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:- Kastamonu'ya 15 milyon lira nakdi yardımSel riskine karşı her türlü tedbiri Koordinasyon Merkezi'nde takip edeceğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:Kurum, toplantının ardından ilçede incelemelerde bulundu.

