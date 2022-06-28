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https://tr.sputniknews.com/20220628/bakan-nebati-ekonomimiz-guclenerek-devam-ediyor-1058059323.html
Bakan Nebati: İhracatımız cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı
Bakan Nebati: İhracatımız cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Meclis'te ek bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Nebati, "Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242.6 milyar dolar ile... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T19:00+0300
2022-06-28T19:10+0300
ekonomi
nureddin nebati
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bütçe
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Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor.Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz.2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti. Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır.2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur.Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz.2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz.
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nureddin nebati, tbmm, bütçe

Bakan Nebati: İhracatımız cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı

19:00 28.06.2022 (güncellendi: 19:10 28.06.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Meclis'te ek bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Nebati, "Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242.6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı." dedi.
Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor.
Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz.2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti. Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır.
2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur.
Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz.
2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz.
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