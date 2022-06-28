Bakan Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: Bu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız

"Yine burada özellikle bugüne kadar şunun altını çizmek gerekir. Geçen Ağustos ayında yine bu ölçekteki yağmurlarda eğer Bartın barajlar yapılmamış olsaydı, dere ıslahları yapılmamış olsaydı, bu tedbirler alınmamış olsaydı, Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalınır idi. Bu barajların yapılması ve olması ebetteki hem suyu tutmasını hem yoğun yağışın kontrol edilmesini aynı zamanda da orada tutulması temin etmektedir. Gelen yağışın hızını yavaşlatmakta bir yerde depolamakta ve ondan sonra da şehrin bir felaketle karşı karşıya kalmasını engellemektedir. Onun için zamanında alınan tedbirler bize bunu göstermektedir. Diğer tarafta da aldığımız gerek Sinop'ta, Ayancık'ta, Kastamonu'da yine buralarda, Zafer Mahallesi'nde o yağıştan alınan tedbirler bir vesile o gün karşı karşıya kaldığımız durumla karşı karşıya kalmadığımızı göstermektedir. Şunu vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Biz bu yağışlar olmadan da tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yağışlarda açık gördüğümüz veya riskli gördüğümüz, yağışların bir vesile ile etkilediği alanlarda oluşturduğu zararların nereden geldiğini tespit ettiğimiz yerlerle ilgili de tedbir alıyoruz. Geçmişte aldığımız tedbir alıyoruz. Geçmişte aldığımız tedbirler var, sürekli aldığımız tedbirler var. Bir de arızayı görüp nerede bir açık varsa orada aldığımız tedbirler de var. Bunlarda bugün bir vesile ile geçen Ağustos'tan itibaren aldığımız tedbirlerin de sonucunu bazı yerlerde görüyoruz. Ama burada şunun altını çizmek lazım. Bir vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm uyarılara harfiyen uymaya çalıştılar. İkincisi tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız karşı karşıya kalınacak tahribatın azaltılması için çok ciddi bir çalışma, tüm iş makineleri ile birlikte çalışma ortaya koydular. En son ki rakam 960'ın üzerindeydi. İş makinesi çalışıyor. Yaklaşık 5 binin üzerinde de personel Batı Karadeniz'deki sel afetinde bir çalışma ortaya koyuyor. Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağımızı bir kez daha söylüyorum. Zararları konusunda karşı karşıya kalınan maliyetler konusunda devlet bugüne kadar elini nasıl taşın altına soktuysa bugünden sonra da aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın riyasetinde elini taşın altına sokup bu mağduriyeti çünkü tarım zararları da var. Şu anda onları tespit edebilmemiz mümkün değil ama yarından itibaren arkadaşlarımız bütün hasar tespitlerine başlayacaklar. Bizler de buralardayız. Vatandaşımızın emrine amadeyiz. Allah beterinden korusun. Bizim burada karşı karşıya kaldığımız bu olaylarda yapmış olduğumuz el birliğiyle hep birlikte bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Tekrar Allah beterinden korusun."