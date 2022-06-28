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https://tr.sputniknews.com/20220628/bakan-soylu-kastamonu-ve-duzcede-kayip-2-kisi-araniyor-1058039238.html
Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzce'de kayıp 2 kişi aranıyor
Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzce'de kayıp 2 kişi aranıyor
Batı Karadeniz'de meydana gelen sel faciasında korkutan haberler geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişi için arama... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
süleyman soylu
sel
düzce
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Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" dedi.
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süleyman soylu, sel, düzce

Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzce'de kayıp 2 kişi aranıyor

13:02 28.06.2022 (güncellendi: 13:33 28.06.2022)
© İHA / BÜLENT BOSTANCI - RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA / BÜLENT BOSTANCI - RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM-
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Batı Karadeniz'de meydana gelen sel faciasında korkutan haberler geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları yapıldığını duyurdu
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" dedi.
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