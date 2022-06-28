Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzce'de kayıp 2 kişi aranıyor
13:02 28.06.2022 (güncellendi: 13:33 28.06.2022)
© İHA / BÜLENT BOSTANCI - RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde:
© İHA / BÜLENT BOSTANCI - RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM-
Batı Karadeniz'de meydana gelen sel faciasında korkutan haberler geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları yapıldığını duyurdu
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" dedi.
Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 28, 2022
Kastamonu Küre İkizciler Köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı,
Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor
Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin