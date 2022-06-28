https://tr.sputniknews.com/20220628/bakan-soylu-kastamonu-ve-duzcede-kayip-2-kisi-araniyor-1058039238.html

Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzce'de kayıp 2 kişi aranıyor

Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzce'de kayıp 2 kişi aranıyor

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel faciasında korkutan haberler geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişi için arama... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T13:02+0300

2022-06-28T13:02+0300

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türkiye

süleyman soylu

sel

düzce

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Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" dedi.

türkiye

düzce

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2022

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süleyman soylu, sel, düzce