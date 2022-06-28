https://tr.sputniknews.com/20220628/bakani-karaismailoglu-sinopta-sel-bolgesinde-yeni-yaptigimiz-koprulerde-kesinlikle-tahribat-yok--1058025285.html

Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'ta sel bölgesinde: Yeni yaptığımız köprülerde kesinlikle tahribat yok

Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'ta sel bölgesinde: Yeni yaptığımız köprülerde kesinlikle tahribat yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T03:08+0300

2022-06-28T03:08+0300

2022-06-28T03:08+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

sel

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inceleme

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sağanak yağış

şiddetli yağış

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel ve su baskınları yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde yaptığı açıklamada, meteorolojinin uyarılarını göz önüne alarak tedbirlerini aldıklarını söyledi.Önemli miktarda yağış gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Geçen yıl ağustos ayında yaşadığımız felaketten dersler çıkardığımız için bugünkü yağışlardan fazla etkilenmedi bölgemiz. Geçen yıl ağustosta yaşanan felaketten sonra tüm planlamalarımızı yapmıştık. Önemli çalışmalar yaptık bu arada. Köprülerimizin hemen hemen tamamına yakınını yeniledik. Onlarda herhangi bir sorun yok. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde dayanıklı köprüler inşa etmiştik. Onlar bugünkü mücadelemizi çok kolaylaştırdı" diye konuştu.Yağmurun kesildiğini ama bugün kısmen de olsa yağış beklendiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde makinelerimiz yine çalışıyor. Herhangi bir yağmurda oluşabilecek tehlikelere karşı bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımız bölgede devam ediyor" ifadelerini kullandı.Geçen sene büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Bakan Karaismailoğlu, köylerde birtakım sıkıntılar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı bölgelerde elektrik yok. Gün ağarmasıyla elektrikte bir sorun kalmayacak. Takipteyiz, teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız" diye konuştu.Karaismailoğlu, daha sonra, geçen yıl yaşanan selden sonra yapılan İkisu ve Terminal köprülerinde incelemelerde bulundu.

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