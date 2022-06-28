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https://tr.sputniknews.com/20220628/bakani-karaismailoglu-sinopta-sel-bolgesinde-yeni-yaptigimiz-koprulerde-kesinlikle-tahribat-yok--1058025285.html
Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'ta sel bölgesinde: Yeni yaptığımız köprülerde kesinlikle tahribat yok
Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'ta sel bölgesinde: Yeni yaptığımız köprülerde kesinlikle tahribat yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T03:08+0300
2022-06-28T03:08+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
sel
sinop
sel felaketi
inceleme
köprü
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel ve su baskınları yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde yaptığı açıklamada, meteorolojinin uyarılarını göz önüne alarak tedbirlerini aldıklarını söyledi.Önemli miktarda yağış gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Geçen yıl ağustos ayında yaşadığımız felaketten dersler çıkardığımız için bugünkü yağışlardan fazla etkilenmedi bölgemiz. Geçen yıl ağustosta yaşanan felaketten sonra tüm planlamalarımızı yapmıştık. Önemli çalışmalar yaptık bu arada. Köprülerimizin hemen hemen tamamına yakınını yeniledik. Onlarda herhangi bir sorun yok. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde dayanıklı köprüler inşa etmiştik. Onlar bugünkü mücadelemizi çok kolaylaştırdı" diye konuştu.Yağmurun kesildiğini ama bugün kısmen de olsa yağış beklendiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde makinelerimiz yine çalışıyor. Herhangi bir yağmurda oluşabilecek tehlikelere karşı bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımız bölgede devam ediyor" ifadelerini kullandı.Geçen sene büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Bakan Karaismailoğlu, köylerde birtakım sıkıntılar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı bölgelerde elektrik yok. Gün ağarmasıyla elektrikte bir sorun kalmayacak. Takipteyiz, teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız" diye konuştu.Karaismailoğlu, daha sonra, geçen yıl yaşanan selden sonra yapılan İkisu ve Terminal köprülerinde incelemelerde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220628/bakan-soylu-bartindaki-sel-bolgesinde-bu-surec-ortadan-kalkana-kadar-beraber-olacagiz-1058024675.html
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adil karaismailoğlu, sel, sinop, sel felaketi, inceleme, köprü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış

Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'ta sel bölgesinde: Yeni yaptığımız köprülerde kesinlikle tahribat yok

03:08 28.06.2022
© AAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde makinelerimiz yine çalışıyor. Yeni yaptığımız köprülerde hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde herhangi bir oynama, zedelenme veya tahribat kesinlikle yoktur" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde makinelerimiz yine çalışıyor. Yeni yaptığımız köprülerde hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde herhangi bir oynama, zedelenme veya tahribat kesinlikle yoktur dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde makinelerimiz yine çalışıyor. Yeni yaptığımız köprülerde hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde herhangi bir oynama, zedelenme veya tahribat kesinlikle yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel ve su baskınları yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde yaptığı açıklamada, meteorolojinin uyarılarını göz önüne alarak tedbirlerini aldıklarını söyledi.
Önemli miktarda yağış gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Geçen yıl ağustos ayında yaşadığımız felaketten dersler çıkardığımız için bugünkü yağışlardan fazla etkilenmedi bölgemiz. Geçen yıl ağustosta yaşanan felaketten sonra tüm planlamalarımızı yapmıştık. Önemli çalışmalar yaptık bu arada. Köprülerimizin hemen hemen tamamına yakınını yeniledik. Onlarda herhangi bir sorun yok. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde dayanıklı köprüler inşa etmiştik. Onlar bugünkü mücadelemizi çok kolaylaştırdı" diye konuştu.
Yağmurun kesildiğini ama bugün kısmen de olsa yağış beklendiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde makinelerimiz yine çalışıyor. Herhangi bir yağmurda oluşabilecek tehlikelere karşı bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımız bölgede devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Geçen sene büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Çok kısa süre içerisinde köprülerimizi yeniledik. Özellikle Sinop tarafında bayağı büyük köprüleri, yani büyük hasar görmüş köprüleri yenilemiştik. Yağmurlar nedeniyle bazı köprülerin yıkıldığı gibi haberler basında yer alıyor. Bu köprüler yenilenecek olan köprülerdir. Zaten geçici olarak kurulan köprülerdir. Yeni yaptığımız köprülerde hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde herhangi bir oynama, zedelenme veya tahribat kesinlikle yoktur. Kalıcı yapılarımızı bütün afet durumlarına karşı ayakta kalacak şekilde, kalıcı olan güçlü köprülerimizi, yollarımızı yapmaya devam ediyoruz. Önemli aşamaları geride bıraktık. İnşallah bu yaz döneminde bu yağışları atlattıktan sonra çalışmalarımız devam edecek."
Bakan Karaismailoğlu, köylerde birtakım sıkıntılar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı bölgelerde elektrik yok. Gün ağarmasıyla elektrikte bir sorun kalmayacak. Takipteyiz, teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız" diye konuştu.
Karaismailoğlu, daha sonra, geçen yıl yaşanan selden sonra yapılan İkisu ve Terminal köprülerinde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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