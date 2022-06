https://tr.sputniknews.com/20220628/bakani-kirisci-selden-etkilenen-zonguldakta-hicbir-sekilde-vatandaslarimizi-magdur-etmeyecegiz-1058063222.html

Bakanı Kirişci, selden etkilenen Zonguldak'ta: Hiçbir şekilde vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz

Bakanı Kirişci, selden etkilenen Zonguldak'ta: Hiçbir şekilde vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen vatandaşların maddi kayıplarının karşılanması için gerekli bütün adımların atılacağını belirterek... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T20:33+0300

2022-06-28T20:33+0300

2022-06-28T20:37+0300

vahit kirişci

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058063077_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e33146d81bdb8448ea9dbfb836b8394e.jpg

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'taki incelemeler sonrasında AZonguldak Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunduKirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşların her türlü sıkıntılarını gidermek üzere kentte bulunduğunu söyledi.'Alınan tedbirlerle hamdolsun can kaybımız yok'Bakan Kirişci, Haziran ayının sonu olmasına rağmen yağışla karşı karşıya kalındığını; bu durumun küresel ısınma kavramının sahadaki uygulaması olduğunun altını çizdi. Kirişci, şunları söyledi:"Şunu baştan belirtmekte yarar var. Bazı şeyler vardır ki bunlar yaşanılarak tecrübe ediliyor. Keşke bunları hiç tecrübe etmeden doğrudan uygulayabiliyor olsak. Ama bazı uygulamalar var ki millet olarak da böyleyiz. Ben hep 1999 depremini, Marmara Depremi'ni hep örnek veririm. Türkiye'de 1999 öncesinde de depremler yaşanıyordu. Herkes 1999 depremiyle öğrendi ki Türkiye deprem ülkesi. Ondan sonra mevzuat ve davranışlarımızda pek çok değişiklikler gündeme geldi. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Malumunuz 21 Haziran günü de AFAD ile birlikte bütün unsurlarla Muğla'mızın Marmaris ilçesinde Değirmenyanı diye adlandırdığımız bölgede çıkan yangın tabii ki o bir kasti yangın. Faili yakalandığı için söylüyorum. Ama iklim değişikliği denildiğinde altını doldurmamız artık kolay oluyor. Zira bugün Haziran'ın 29'unda sanki ilkbaharın ilk günleriymiş veya sonbaharın ortasıymış gibi yağışla karşı karşıyayız. Bu iklim değişikliği küresel ısınmanın dediğimiz kavramın sahadaki uygulaması. Bu çerçevede de burada bize gelen o mesaj doğrultusunda alınan tedbirlerle birlikte hamdolsun, bir insan can kaybı noktasında kaybımız yok" diye konuştu. 'Şu anda açta, açıkta hiçbir vatandaşımız yok'Selden dolayı can kaybı olmadığını, maddi hasar oluştuğuna dikkati çeken Kirişci, "Maddi olan hususlar yerine konulur. Devletimiz, hükümetimiz, özellikle bu konularda vatandaşımızın en ufak bir maddi kayıp içerisinde olmaması adına atılması gereken bütün adımları atacaktır. Atılması talimatı zaten bizlere verilmiştir. Biz şu aşamada sadece gözlemde bulunduk. Suyun çekilmesiyle zarar tespitleri yapılacak. Bu tespitler ilgili kurumlarımız tarafından paylaşılacak. Şu anda açta, açıkta hiçbir vatandaşımız yok. Bu gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.Tarımla ilgili özellikle kotun düşük olduğu sera alanlarında olumsuzluklar bulunduğunun altını çizen Kirişci, bu durumun ürünlere fazla zarar vermemesini temenni etti. Kirişci, şöyle konuştu:Kirişci, Zonguldak Belediyesini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vahit kirişci, recep tayyip erdoğan