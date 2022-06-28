https://tr.sputniknews.com/20220628/bakani-kirisci-zonguldakta-selden-etkilenen-bolgelerde-incelemede-bulundu-1058050489.html

Bakanı Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakanı Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Kirişçi, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılacağını... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T16:33+0300

2022-06-28T16:33+0300

2022-06-28T16:33+0300

türkiye

vahit kirişçi

zonguldak

sel

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Bakan Vahit Kirişci, Saltukova ve Bakacakkadı beldelerinde esnafı ve üreticileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.Seralar ve hayvan çiftliğinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılacağını söyledi.Üreticilerin zararlarının karşılanması için değerlendirme yapılacağını ifade eden Kirişci, mal kayıplarının telafi edilebilir olduğunu kaydetti.

türkiye

zonguldak

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vahit kirişçi, zonguldak, sel