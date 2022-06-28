https://tr.sputniknews.com/20220628/bakani-kirisci-zonguldakta-selden-etkilenen-bolgelerde-incelemede-bulundu-1058050489.html
Bakanı Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu
Bakanı Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Kirişçi, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılacağını... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T16:33+0300
2022-06-28T16:33+0300
2022-06-28T16:33+0300
türkiye
vahit kirişçi
zonguldak
sel
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Bakan Vahit Kirişci, Saltukova ve Bakacakkadı beldelerinde esnafı ve üreticileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.Seralar ve hayvan çiftliğinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılacağını söyledi.Üreticilerin zararlarının karşılanması için değerlendirme yapılacağını ifade eden Kirişci, mal kayıplarının telafi edilebilir olduğunu kaydetti.
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zonguldak
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vahit kirişçi, zonguldak, sel
Bakanı Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Kirişçi, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılacağını belirtti.
Bakan Vahit Kirişci, Saltukova ve Bakacakkadı beldelerinde esnafı ve üreticileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Seralar ve hayvan çiftliğinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılacağını söyledi.
Üreticilerin zararlarının karşılanması için değerlendirme yapılacağını ifade eden Kirişci, mal kayıplarının telafi edilebilir olduğunu kaydetti.