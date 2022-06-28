https://tr.sputniknews.com/20220628/balikesirde-ormanlara-giris-suresiz-olarak-yasaklandi-1058020116.html

Balıkesir'de ormanlara giriş süresiz olarak yasaklandı

Balıkesir'de ormanlara giriş süresiz olarak yasaklandı

Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlara giriş yasaklandı... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T00:31+0300

2022-06-28T00:31+0300

2022-06-28T00:33+0300

balıkesir

orman

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giriş

türkiye

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Balıkesir'in 15 ilçesinde bulunan 45 ormana, havaların ısınmasıyla birlikte olası yangın tehlikelerinin önüne geçebilmek amacıyla giriş ve çıkışlar yasaklandı.İl genelinde mesire alanı olarak kullanılan ve ateş yakmaya belli bir bölgede izin verilen 14 kontrollü işletme için ateş yakarak piknik yapma izni verildi. 8 mesire alanı da ateşsiz piknik alanı olarak belirlendi.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından imzalanarak onaylanan kararda şu ifadelere yer verildi:Açıklamanın devamında tarlalardaki anız yangınları ilgili olarak da şöyle denildi:"Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. İzinli kamping işletmeleri dışında tüm ormanda kamp yapılmayacak ve çadır kurulamayacak. Başta ormanlık alanların çevresindeki yerler olmak üzere tarla, bağ, bahçe, zeytinlik ve diğer tüm arazilerde temizlik ve benzeri amaçlarla anız, bitki örtüsü, ot ve dal gibi artıkların yakılması yasaklandı. Bütün ormanlık alanlarda ve çevresinde drone, İHA ve benzeri diğer hava araçları uçurulamayacak.”

balıkesir

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