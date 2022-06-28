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https://tr.sputniknews.com/20220628/balikesirde-ormanlara-giris-suresiz-olarak-yasaklandi-1058020116.html
Balıkesir'de ormanlara giriş süresiz olarak yasaklandı
Balıkesir'de ormanlara giriş süresiz olarak yasaklandı
Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlara giriş yasaklandı... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T00:31+0300
2022-06-28T00:33+0300
balıkesir
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Balıkesir'in 15 ilçesinde bulunan 45 ormana, havaların ısınmasıyla birlikte olası yangın tehlikelerinin önüne geçebilmek amacıyla giriş ve çıkışlar yasaklandı.İl genelinde mesire alanı olarak kullanılan ve ateş yakmaya belli bir bölgede izin verilen 14 kontrollü işletme için ateş yakarak piknik yapma izni verildi. 8 mesire alanı da ateşsiz piknik alanı olarak belirlendi.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından imzalanarak onaylanan kararda şu ifadelere yer verildi:Açıklamanın devamında tarlalardaki anız yangınları ilgili olarak da şöyle denildi:"Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. İzinli kamping işletmeleri dışında tüm ormanda kamp yapılmayacak ve çadır kurulamayacak. Başta ormanlık alanların çevresindeki yerler olmak üzere tarla, bağ, bahçe, zeytinlik ve diğer tüm arazilerde temizlik ve benzeri amaçlarla anız, bitki örtüsü, ot ve dal gibi artıkların yakılması yasaklandı. Bütün ormanlık alanlarda ve çevresinde drone, İHA ve benzeri diğer hava araçları uçurulamayacak.”
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balıkesir, orman, yasak, giriş

Balıkesir'de ormanlara giriş süresiz olarak yasaklandı

00:31 28.06.2022 (güncellendi: 00:33 28.06.2022)
© DHABalıkesir'de ormanlara giriş süresiz olarak yasaklandı
Balıkesir'de ormanlara giriş süresiz olarak yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© DHA
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Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlara giriş yasaklandı. Karar tarihinden itibaren başlayan yasakların, yeni bir karar alınıncaya kadar süreceği belirtildi.
Balıkesir'in 15 ilçesinde bulunan 45 ormana, havaların ısınmasıyla birlikte olası yangın tehlikelerinin önüne geçebilmek amacıyla giriş ve çıkışlar yasaklandı.
İl genelinde mesire alanı olarak kullanılan ve ateş yakmaya belli bir bölgede izin verilen 14 kontrollü işletme için ateş yakarak piknik yapma izni verildi. 8 mesire alanı da ateşsiz piknik alanı olarak belirlendi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından imzalanarak onaylanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 11 Mayıs 2022 tarihli kararları doğrultusunda, meteorolojiden alınan hava tahmini raporlarında önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinin yükseleceği öngörüldüğünden, mevsimsel ve insani faktörlere dayalı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilerek, yeni bir karar alınıncaya kadar ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara karşı şu önlemler alınmıştır. Belirlenen mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında bütün orman alanlarında piknik yapmak, konaklamak, mangal, semaver ve benzeri amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır. İzin verilen mesire alanlarında da saat 20.30’dan sonra ateş yakılamayacaktır.”

Açıklamanın devamında tarlalardaki anız yangınları ilgili olarak da şöyle denildi:
"Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. İzinli kamping işletmeleri dışında tüm ormanda kamp yapılmayacak ve çadır kurulamayacak. Başta ormanlık alanların çevresindeki yerler olmak üzere tarla, bağ, bahçe, zeytinlik ve diğer tüm arazilerde temizlik ve benzeri amaçlarla anız, bitki örtüsü, ot ve dal gibi artıkların yakılması yasaklandı. Bütün ormanlık alanlarda ve çevresinde drone, İHA ve benzeri diğer hava araçları uçurulamayacak.”
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