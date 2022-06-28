https://tr.sputniknews.com/20220628/bartinda-sel-sulari-cekilmeye-basladi-kent-drone-ile-havadan-goruntulendi--1058057782.html

Bartın’da sel suları çekilmeye başladı: Kent drone ile havadan görüntülendi

Bartın’da sel suları çekilmeye başladı: Kent drone ile havadan görüntülendi

Bartın’da iki gündür etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel suları yağışların durmasıyla birlikte çekilmeye başlandı. Sular altında kalan konutlar... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T18:26+0300

2022-06-28T18:26+0300

2022-06-28T18:33+0300

bartın

sel

drone

türkiye

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Bartın’da kent merkezinden çekilmeye başlayan sel suları havadan drone ile görüntülenirken, selin bıraktığı izler ise ekipler tarafından temizlenmeye başlandı. Bartın kemer köprü, Yalı ile Orduyeri bölgelerinde ırmağın yükselmesiyle birlikte dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezine akan sel suları 24 saat aradan sonra geri çekilmeye başladı. Bazı bölgelerde ise binalar sular altında kalırken Çatmaca mevkiinde çok sayıda konutun bulunduğu alanda biriken suların tahliyesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemer köprü mevkiinde ekiplerin çalışmalarını izleyerek gazetecilere suyun 2 metrenin üzerinde çekildiğini söyledi. Akın, “Karayel olmazsa boğazda su giderek azalır. Yağmur yağarsa sıkıntı vardı. Şimdilik yağışlar yok. İnşallah kısa sürede kurtuluruz” dedi.

bartın

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bartın, sel, drone