https://tr.sputniknews.com/20220628/bilim-kurulu-sonbaharda-hatirlatma-dozu-icin-karar-alacak-1058044298.html

Bilim Kurulu sonbaharda hatırlatma dozu için karar alacak

Bilim Kurulu sonbaharda hatırlatma dozu için karar alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka sayısında artış olmasına karşın hastaneye yatış oranın azaldığını ifade etti. Koca hatırlama dozuyla ilgili kararı... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T14:58+0300

2022-06-28T14:58+0300

2022-06-28T15:06+0300

türkiye

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

kovid-19 izlem merkezi

vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Uğur Şahin’in “Sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz” açıklaması sorulan Bakan Koca “Toplumu yeniden tedirgin etmeye gerek yok. Vaka sayısı 3 bin civarına geldi. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalışı sürüyor. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” değerlendirmesini yaptı.‘Eylül-Ekim’de hatırlatma dozu olabilir’Hatırlatma dozlarına ilişkin soruya ise Bakan Koca “Bilim Kurulumuz yaz aylarının sonuna doğru vaka artışını değerlendirecektir. Her üç ayda bir olmasa da eylül ekim aylarında bir hatırlatma dozu olabilir” yanıtını verdi. Yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı olanlarda Kovid-19’un risk oluşturmaya devam edeceğini ifaden Koca “Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Grip öneminde olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı” dedi.'Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı'Hekimlerle yaptığı görüşmede malpraktis yasasını anlattığını belirten Bakan Koca “Tüm dünyada tıp, malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle, tüm dünyada, giderek, hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dâhil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan malpraktis yasası son derece önemli! Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Kasıt olmadığı müddetçe tazminatın hekime rücu edilmediği bir düzenlemeyle sorunu bitirdik. Bu sorun yüzünden, Türk hekimlerinin uygulamadaki başarılarının da tehlikeye girmeye başlayacağı bir dönem gelmekteydi. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı süreçte bizi bekleyen sonuç buydu. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220628/saglik-bakanligi-haftalik-kovid-19-verilerini-acikladi-vaka-sayisi-yuzde-50-artti-1058037907.html

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sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, kovid-19 izlem merkezi, vaka sayısı