https://tr.sputniknews.com/20220628/bulgaristan-70-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1058068530.html

Bulgaristan 70 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Bulgaristan 70 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Bulgaristan Başbakanı Petkov, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatın 3 Temmuz’da ülkeden sınır dışı... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T19:10+0300

2022-06-28T19:10+0300

2022-06-28T22:47+0300

bulgaristan

dünya

rus

diplomat

sınır dışı

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Bulgaristan'da dün istifa eden hükümetin Başbakanı Kirili Petkov, Rusya’nın Sofya’da görev yapan 70 diplomatını 'casusluk yaptıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ederek' sınır dışı edeceklerini duyurdu. Petkov, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Pazar günü 70 kapasiteli bir Rus uçağının dolu bir şekilde Moskova seferine çıkmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.Petkov'un casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatın 3 Temmuz’da ülkeden sınır dışı edileceğini duyurmasına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Rus Dışişleri 'Moskova’nın ‘uygun bir yanıt vereceğini' açıkladı.Rus vekil Slutskiy: Rus diplomatları Bulgaristan'dan sınır dışı etme kararı Batı'da alındıRusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, gazetecilere demecinde, Rus diplomatların Bulgaristan'dan sınır dışı edilmesi kararının Batı’da alındığını söyledi.Slutskiy, “Korkarım ki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararı, Sofya'ya Bulgaristan'ın çok uzağında, Batı’dan kabul ettirildi. Üzgünüm, çok üzgünüm, hiç bir dayanağı yok” dedi.

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bulgaristan, rus, diplomat, sınır dışı