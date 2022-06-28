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https://tr.sputniknews.com/20220628/bylockun-lisans-sahibi-david-keynes-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-istemi-1058038420.html
ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
Savcı, sanık David Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T12:41+0300
2022-06-28T12:52+0300
david keynes
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bylock
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Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.Keynes'in son sözünü alarak karar arası veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından üye hakimin tayini nedeniyle duruşmayı erteleme kararı aldıklarını belirtti. Duruşma adli tatil sonrasına bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220406/bylockun-lisans-sahibi-david-keynesin-dava-dosyasi-mutalaa-icin-savciliga-gonderilecek-1055353890.html
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david keynes, bylock, hapis

ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

12:41 28.06.2022 (güncellendi: 12:52 28.06.2022)
© AAByLock
ByLock - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Savcı, sanık David Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.
Keynes'in son sözünü alarak karar arası veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından üye hakimin tayini nedeniyle duruşmayı erteleme kararı aldıklarını belirtti. Duruşma adli tatil sonrasına bırakıldı.
ByLock - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
TÜRKİYE
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in dava dosyası mütalaa için savcılığa gönderilecek
6 Nisan, 12:59
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