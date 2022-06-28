https://tr.sputniknews.com/20220628/bylockun-lisans-sahibi-david-keynes-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-istemi-1058038420.html
ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
Savcı, sanık David Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T12:41+0300
2022-06-28T12:41+0300
2022-06-28T12:52+0300
david keynes
türkiye
bylock
hapis
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Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.Keynes'in son sözünü alarak karar arası veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından üye hakimin tayini nedeniyle duruşmayı erteleme kararı aldıklarını belirtti. Duruşma adli tatil sonrasına bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220406/bylockun-lisans-sahibi-david-keynesin-dava-dosyasi-mutalaa-icin-savciliga-gonderilecek-1055353890.html
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ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
12:41 28.06.2022 (güncellendi: 12:52 28.06.2022) Abone ol
Savcı, sanık David Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.
Keynes'in son sözünü alarak karar arası veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından üye hakimin tayini nedeniyle duruşmayı erteleme kararı aldıklarını belirtti. Duruşma adli tatil sonrasına bırakıldı.