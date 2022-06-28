ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.