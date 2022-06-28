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Çanakkale açıklarında 49 göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 49 göçmen kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen kurtarıldı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
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Çanakkale Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-28 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/edirnede-yakalanan-227-gocmen-sinir-disi-edilecek-1058018898.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi

Çanakkale açıklarında 49 göçmen kurtarıldı

01:05 28.06.2022
© İHAÇanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen kurtarıldı.
Çanakkale Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-28 sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne'de yakalanan 227 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
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