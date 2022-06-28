https://tr.sputniknews.com/20220628/cav-bella-davasinda-banu-ozdemir-icin-bir-kez-daha-beraat-karari-1058043616.html

'Çav Bella' davasında Banu Özdemir için bir kez daha beraat kararı

'Çav Bella' davasında Banu Özdemir için bir kez daha beraat kararı

İzmir'deki camilerde Çav Bella marşının çalınmasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptığı için hakkında dava açılan Banu Özdemir bir kez daha beraat etti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T14:10+0300

2022-06-28T14:10+0300

2022-06-28T14:14+0300

çav bella

türkiye

banu özdemir

dava

beraat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104218/39/1042183940_7:0:992:554_1920x0_80_0_0_a81493af540a6c6d517df1ebb086f72a.png

İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden 'Çav Bella' marşının çalınmasıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, beraat kararının bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel de Özdemir'e destek vermek amacıyla duruşmaya katıldı.Cumhuriyet’in aktardığına göre, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada CHP'li Banu Özdemir bir kez daha suçsuz buldu ve hakkında beraat kararı verdi.Ne olmuştu?İzmir'de 2020 yılının mayıs ayında 62 caminin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalındı. Bu olayda caminin müzik ses sistemini ele geçirenler yakalanamadı ancak konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müftülüğü göreve çağıran eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında soruşturma başlatıldı. Özdemir gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açıldı. 2020 yılının aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.Mahkeme savcısı, bu kararı istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, 'eksik soruşturma ve inceleme olduğu' gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

https://tr.sputniknews.com/20220609/camilerde-korsan-muzik-davasi-sadece-beraat-degil-ozur-de-bekliyorum-1057208864.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çav bella, banu özdemir, dava, beraat