https://tr.sputniknews.com/20220628/cav-bella-davasinda-banu-ozdemir-icin-bir-kez-daha-beraat-karari-1058043616.html
'Çav Bella' davasında Banu Özdemir için bir kez daha beraat kararı
'Çav Bella' davasında Banu Özdemir için bir kez daha beraat kararı
İzmir'deki camilerde Çav Bella marşının çalınmasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptığı için hakkında dava açılan Banu Özdemir bir kez daha beraat etti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T14:10+0300
2022-06-28T14:10+0300
2022-06-28T14:14+0300
çav bella
türkiye
banu özdemir
dava
beraat
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İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden 'Çav Bella' marşının çalınmasıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, beraat kararının bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel de Özdemir'e destek vermek amacıyla duruşmaya katıldı.Cumhuriyet’in aktardığına göre, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada CHP'li Banu Özdemir bir kez daha suçsuz buldu ve hakkında beraat kararı verdi.Ne olmuştu?İzmir'de 2020 yılının mayıs ayında 62 caminin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalındı. Bu olayda caminin müzik ses sistemini ele geçirenler yakalanamadı ancak konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müftülüğü göreve çağıran eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında soruşturma başlatıldı. Özdemir gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açıldı. 2020 yılının aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.Mahkeme savcısı, bu kararı istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, 'eksik soruşturma ve inceleme olduğu' gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.
https://tr.sputniknews.com/20220609/camilerde-korsan-muzik-davasi-sadece-beraat-degil-ozur-de-bekliyorum-1057208864.html
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çav bella, banu özdemir, dava, beraat
'Çav Bella' davasında Banu Özdemir için bir kez daha beraat kararı
14:10 28.06.2022 (güncellendi: 14:14 28.06.2022) Abone ol
İzmir'deki camilerde Çav Bella marşının çalınmasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptığı için hakkında dava açılan Banu Özdemir bir kez daha beraat etti.
İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden 'Çav Bella' marşının çalınmasıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, beraat kararının bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel de Özdemir'e destek vermek amacıyla duruşmaya katıldı.
Cumhuriyet’in aktardığına göre, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada CHP'li Banu Özdemir bir kez daha suçsuz buldu ve hakkında beraat kararı verdi.
Ne olmuştu?
İzmir'de 2020 yılının mayıs ayında 62 caminin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalındı. Bu olayda caminin müzik ses sistemini ele geçirenler yakalanamadı ancak konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müftülüğü göreve çağıran eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında soruşturma başlatıldı. Özdemir gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açıldı. 2020 yılının aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.
Mahkeme savcısı, bu kararı istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, 'eksik soruşturma ve inceleme olduğu' gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.