https://tr.sputniknews.com/20220628/cezayirin-guneyinde-yeni-gaz-rezervi-bulundu-1058022883.html

Cezayir'in güneyinde yeni gaz rezervi bulundu

Cezayir'in güneyinde yeni gaz rezervi bulundu

Cezayir, ülkenin güneyindeki Hassi R'Mel gaz sahası çevresinde 100 ila 340 milyar metreküp arasında yeni bir gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T01:42+0300

2022-06-28T01:42+0300

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cezayir

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gaz

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Cezayir'in güneyindeki Hassi R'Mel gaz sahasında yeni gaz rezervi bulundu.Konuyla ilgili açıklama, Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach tarafından yapıldı.Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre, Hassi R'Mel sahasına 150 kilometre mesafede olan "LD2" yatağında bulunan yeni gaz rezervi hacminin, 100 ila 340 milyar metreküp arasında olduğunun tahmin edildiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, tahmini rezerv hacminin teyit edilmesi ve Kasım 2022'den itibaren günlük yaklaşık 10 milyon metreküplük üretim için çalışıldığı kaydedildi.Cezayir'in güneyindeki Lagvat vilayetinde bulunan Hassi R'Mel sahasının gaz hacminin 3 trilyon 800 milyar metreküpün üstünde olduğu tahmin ediliyor.

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cezayir, hassi r'mel , gaz