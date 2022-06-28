https://tr.sputniknews.com/20220628/cezayirin-guneyinde-yeni-gaz-rezervi-bulundu-1058022883.html
Cezayir'in güneyinde yeni gaz rezervi bulundu
Cezayir'in güneyinde yeni gaz rezervi bulundu
Cezayir, ülkenin güneyindeki Hassi R'Mel gaz sahası çevresinde 100 ila 340 milyar metreküp arasında yeni bir gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T01:42+0300
2022-06-28T01:42+0300
2022-06-28T01:42+0300
dünya
cezayir
hassi r'mel
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Cezayir'in güneyindeki Hassi R'Mel gaz sahasında yeni gaz rezervi bulundu.Konuyla ilgili açıklama, Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach tarafından yapıldı.Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre, Hassi R'Mel sahasına 150 kilometre mesafede olan "LD2" yatağında bulunan yeni gaz rezervi hacminin, 100 ila 340 milyar metreküp arasında olduğunun tahmin edildiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, tahmini rezerv hacminin teyit edilmesi ve Kasım 2022'den itibaren günlük yaklaşık 10 milyon metreküplük üretim için çalışıldığı kaydedildi.Cezayir'in güneyindeki Lagvat vilayetinde bulunan Hassi R'Mel sahasının gaz hacminin 3 trilyon 800 milyar metreküpün üstünde olduğu tahmin ediliyor.
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cezayir, hassi r'mel , gaz
Cezayir'in güneyinde yeni gaz rezervi bulundu
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Cezayir, ülkenin güneyindeki Hassi R'Mel gaz sahası çevresinde 100 ila 340 milyar metreküp arasında yeni bir gaz rezervi bulunduğunu açıkladı.
Cezayir'in güneyindeki Hassi R'Mel gaz sahasında yeni gaz rezervi bulundu.
Konuyla ilgili açıklama, Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach tarafından yapıldı.
Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre, Hassi R'Mel sahasına 150 kilometre mesafede olan "LD2" yatağında bulunan yeni gaz rezervi hacminin, 100 ila 340 milyar metreküp arasında olduğunun tahmin edildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, tahmini rezerv hacminin teyit edilmesi ve Kasım 2022'den itibaren günlük yaklaşık 10 milyon metreküplük üretim için çalışıldığı kaydedildi.
Cezayir'in güneyindeki Lagvat vilayetinde bulunan Hassi R'Mel sahasının gaz hacminin 3 trilyon 800 milyar metreküpün üstünde olduğu tahmin ediliyor.