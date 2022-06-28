https://tr.sputniknews.com/20220628/cin-disisleri-bakanligi-sozcusunden-brics-ve-g7-nufus-karsilastirmasi-uluslararasi-toplum-1058071478.html

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden, BRICS ve G7 nüfus karşılaştırması: ‘Uluslararası toplum'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden, BRICS ve G7 nüfus karşılaştırması: ‘Uluslararası toplum'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, BRICS ve G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştırarak, yedi ülkenin kurduğu ittifakın aslında dünyanın küçük bir bölümünü... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T23:52+0300

2022-06-28T23:52+0300

2022-06-28T23:54+0300

dünya

çin dışişleri bakanlığı

güney afrika

brics

rusya

brezilya

hindistan

çin

almanya

birleşik krallık

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, BRICS ile G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştıran bir paylaşım yaptı.Sözcü Cao, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluştuğu BRICS’in 3 milyar 2 milyon nüfusa sahip oluğuna ve buna karşılık olarak da Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’nın içinde yer aldığı G7’nin sadece 777 milyon nüfusa sahip olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

güney afrika

rusya

brezilya

hindistan

çin

almanya

birleşik krallık

italya

fransa

japonya

kanada

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çin dışişleri bakanlığı, güney afrika, brics, rusya, brezilya, hindistan, çin, almanya, birleşik krallık, italya, fransa, japonya, kanada