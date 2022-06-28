https://tr.sputniknews.com/20220628/cin-disisleri-bakanligi-sozcusunden-brics-ve-g7-nufus-karsilastirmasi-uluslararasi-toplum-1058071478.html
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden, BRICS ve G7 nüfus karşılaştırması: ‘Uluslararası toplum'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden, BRICS ve G7 nüfus karşılaştırması: ‘Uluslararası toplum'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, BRICS ve G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştırarak, yedi ülkenin kurduğu ittifakın aslında dünyanın küçük bir bölümünü... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T23:52+0300
2022-06-28T23:52+0300
2022-06-28T23:54+0300
dünya
çin dışişleri bakanlığı
güney afrika
brics
rusya
brezilya
hindistan
çin
almanya
birleşik krallık
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, BRICS ile G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştıran bir paylaşım yaptı.Sözcü Cao, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluştuğu BRICS’in 3 milyar 2 milyon nüfusa sahip oluğuna ve buna karşılık olarak da Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’nın içinde yer aldığı G7’nin sadece 777 milyon nüfusa sahip olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
güney afrika
rusya
brezilya
hindistan
çin
almanya
birleşik krallık
italya
fransa
japonya
kanada
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çin dışişleri bakanlığı, güney afrika, brics, rusya, brezilya, hindistan, çin, almanya, birleşik krallık, italya, fransa, japonya, kanada
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden, BRICS ve G7 nüfus karşılaştırması: ‘Uluslararası toplum'
23:52 28.06.2022 (güncellendi: 23:54 28.06.2022) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, BRICS ve G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştırarak, yedi ülkenin kurduğu ittifakın aslında dünyanın küçük bir bölümünü oluşturduğunu vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, BRICS ile G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştıran bir paylaşım yaptı.
Sözcü Cao, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluştuğu BRICS’in 3 milyar 2 milyon nüfusa sahip oluğuna ve buna karşılık olarak da Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’nın içinde yer aldığı G7’nin sadece 777 milyon nüfusa sahip olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
“Yani bir dahaki sefere 'uluslararası toplum' hakkında konuştuklarında ne demek istediklerini anlarsınız...”