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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden, BRICS ve G7 nüfus karşılaştırması: ‘Uluslararası toplum'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden, BRICS ve G7 nüfus karşılaştırması: ‘Uluslararası toplum'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, BRICS ve G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştırarak, yedi ülkenin kurduğu ittifakın aslında dünyanın küçük bir bölümünü... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
çin dışişleri bakanlığı
güney afrika
brics
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, BRICS ile G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştıran bir paylaşım yaptı.Sözcü Cao, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluştuğu BRICS’in 3 milyar 2 milyon nüfusa sahip oluğuna ve buna karşılık olarak da Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’nın içinde yer aldığı G7’nin sadece 777 milyon nüfusa sahip olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
güney afrika
rusya
brezilya
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çin
almanya
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çin dışişleri bakanlığı, güney afrika, brics, rusya, brezilya, hindistan, çin, almanya, birleşik krallık, italya, fransa, japonya, kanada

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden, BRICS ve G7 nüfus karşılaştırması: ‘Uluslararası toplum'

23:52 28.06.2022 (güncellendi: 23:54 28.06.2022)
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, BRICS ve G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştırarak, yedi ülkenin kurduğu ittifakın aslında dünyanın küçük bir bölümünü oluşturduğunu vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, BRICS ile G7 ülkelerinin nüfusunu karşılaştıran bir paylaşım yaptı.
Sözcü Cao, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluştuğu BRICS’in 3 milyar 2 milyon nüfusa sahip oluğuna ve buna karşılık olarak da Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’nın içinde yer aldığı G7’nin sadece 777 milyon nüfusa sahip olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Yani bir dahaki sefere 'uluslararası toplum' hakkında konuştuklarında ne demek istediklerini anlarsınız...”

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